Nhà vô địch Golf Quốc gia Nguyễn Tuấn Anh giành chiến thắng lịch sử tại Thái Lan

Trọng Đạt
TPO - Sau bốn vòng đấu liên tiếp dẫn đầu, nhà vô địch Golf Quốc gia Nguyễn Tuấn Anh đã tạo nên chiến thắng mang tính lịch sử tại Singha Thailand Amateur Open 2025, một trong những giải đấu nghiệp dư uy tín bậc nhất khu vực.

1.jpg

“Không thể ngăn cản” - đó là cụm từ chính xác để miêu tả phong độ xuất sắc của Nguyễn Tuấn Anh trên sân Panya Indra Golf Club. Nhà vô địch Golf Quốc gia duy trì vị thế dẫn đầu xuyên suốt bốn ngày tranh tài, băng băng về đích như một con tàu tốc hành.

Anh khép lại tuần đấu bằng tổng điểm -22, với các vòng ấn tượng 60-65-64-69, qua đó đăng quang với cách biệt tới 5 gậy so với hai golfer chủ nhà đồng hạng nhì Thanawin Lee và Teerawut Boonseeor.

Đây không chỉ là một chiến thắng thuyết phục, mà còn là dấu mốc lịch sử khi Nguyễn Tuấn Anh trở thành golfer Việt Nam đầu tiên vô địch Thailand Amateur Open, giải đấu lâu đời đã sản sinh nhiều tài năng châu Á.

Ở tuổi 16, Tuấn Anh đang viết nên hành trình phi thường, khẳng định bản lĩnh và khát vọng vươn tầm quốc tế của golf Việt Nam. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng qua, anh đã lần lượt vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, giành danh hiệu Best Amateur tại Singha Bangkok Open 2025, và giờ là chức vô địch lịch sử tại Thailand Amateur Open 2025.

Trọng Đạt
