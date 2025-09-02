Nhà Vô địch Golf Quốc gia Nguyễn Tuấn Anh tranh tài tại Asia-Pacific Amateur Championship 2025

TPO - Nhà đương kim Vô địch Golf Quốc gia- Gia Lai 2025, Nguyễn Tuấn Anh, đã nhận suất mời tham dự Asia-Pacific Amateur Championship (AAC) 2025, diễn ra từ ngày 23 đến 26/10 trên sân Emirates Golf Club, Dubai (UAE).

Nguyễn Tuấn Anh lần đầu Vô địch Golf Quốc gia và nhận vé mời dự AAC 2025.

Ban tổ chức AAC 2025 đã gửi thư mời tham dự giải cho 5 golfer nam của Việt Nam gồm: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Hồ Anh Huy và Nguyễn Đức Sơn. Đây đều là những gương mặt nổi bật của golf nghiệp dư Việt Nam, từng góp mặt nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, đại diện cho thế hệ golfer trẻ đang vươn tầm khu vực.

Trong số này, Nguyễn Tuấn Anh (16 tuổi) gây chú ý đặc biệt khi vừa đánh bại đàn anh Trương Chí Quân trong trận play-off kịch tính để giành chức Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn cuối tháng 8. Đây cũng là lần đầu tiên tài năng trẻ này bước lên ngôi cao nhất ở giải đấu danh giá nhất nước.

Bên cạnh Nguyễn Tuấn Anh, AAC 2025 còn sự góp mặt của hai nhà Vô địch Golf Quốc gia khác gồm Nguyễn Anh Minh (năm 2022) và Nguyễn Đức Sơn (năm 2024). Năm ngoái, Anh Minh và Đức Sơn cũng đại diện golf Việt Nam tham dự giải đấu này, được tổ chức tại sân Taiheiyo Club Gotemba (Nhật Bản). Đức Sơn không qua cắt loại, còn Anh Minh xếp hạng T19 chung cuộc.

Vị trí cao nhất ở giải đấu này là T7 do Anh Minh thiết lập ở mùa giải 2023.

Nguyễn Anh Minh lần thứ 4 liên tiếp tham dự AAC.

Asia-Pacific Amateur Championship do Liên đoàn golf châu Á - Thái Bình Dương tổ chức từ năm 2009, được hai tổ chức sở hữu major - sân Augusta National ở bang Georgia, Mỹ (The Masters) và Royal & Ancient ở Scotland (The Open) - bảo trợ.

Cũng nhờ vậy, nhà vô địch AAC sẽ có suất đấu The Masters và The Open trong năm tiếp theo, còn á quân được quyền tham dự vòng loại cuối cùng của The Open.

Trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư nam thế giới (WAGR), Nguyễn Anh Minh hiện xếp hạng 37, vị trí cao nhất của golf Việt Nam. Nguyễn Tuấn Anh hạng 209, Lê Khánh Hưng hạng 276, Hồ Anh Huy hạng 332 và Nguyễn Đức Sơn hạng 506.