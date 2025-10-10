Nguyễn Anh Minh thi đấu kiên cường tại Giải Vô địch Đồng đội Nghiệp dư Thế giới

TPO - Với 5 birdie trong vòng 2, Nguyễn Anh Minh tiến gần đến top 20 cá nhân tại Giải Vô địch Đồng đội Nghiệp dư Thế giới (WATC 2025).

So với vòng mở màn đánh 73 gậy (+1), Nguyễn Anh Minh cho thấy sự điều chỉnh rõ rệt trong cách tiếp cận sân đấu thử thách Tanah Merah Country Club (Singapore).

Những cú phát bóng chắc chắn, cùng khả năng xử lý tinh tế ở các tình huống quan trọng đã giúp golfer 18 tuổi liên tục tạo cơ hội ghi điểm.

Với 5 birdie ghi được, Anh Minh kết thúc vòng 2 với 70 gậy (-2), qua đó tăng 13 bậc trên bảng xếp hạng cá nhân, tạm đứng hạng T22 với tổng điểm -1 sau 2 vòng đấu.

Nỗ lực và kết quả của cá nhân Anh Minh là tín hiệu tích cực cho thấy khả năng cạnh tranh ngày càng rõ rệt của golf Việt Nam ở đấu trường thế giới.

Trong khi đó, Hồ Anh Huy và Nguyễn Đức Sơn chưa thể nâng cao thành tích khi đều đánh 76 ở cả 2 ngày thi đấu. Kết quả này khiến đoàn Việt Nam chưa thể cải thiện thứ hạng, đứng vị trí 31/36 quốc gia tham dự Giải Vô địch Đồng đội Nghiệp dư Thế giới 2025.

World Amateur Team Championships (WATC) do Liên đoàn Golf Quốc tế (IGF) tổ chức hai năm một lần, là sân chơi lớn nhất thế giới dành cho các golfer nghiệp dư. Giải gồm hai nội dung: Eisenhower Trophy (nam) và Espirito Santo Trophy (nữ).

Năm 2025, Việt Nam lần đầu tiên có đại diện góp mặt ở cả hai nội dung. Đội nam gồm Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Đức Sơn và Hồ Anh Huy. Đội nữ gồm Lê Chúc An, Anna Lê và Arena Trần.

Theo thể thức, mỗi đội gồm 3 golfer, và ở mỗi vòng, hai điểm số tốt nhất sẽ được tính vào tổng điểm đồng đội. Sau 4 vòng, tổng điểm sẽ quyết định thứ hạng chung cuộc.

Đội nữ thi đấu trước đã khép lại giải với tổng điểm +52, xếp hạng 34 chung cuộc.