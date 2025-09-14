Nguyễn Quang Đại nối tiếp truyền thống gia đình, vô địch VGA Junior Tour 2025

TPO - Không chỉ là chiến thắng đầu tiên tại VGA Junior Tour, chức vô địch của Nguyễn Quang Đại còn mang ý nghĩa đặc biệt khi cậu bé 13 tuổi đã tiếp bước anh trai Nguyễn Đặng Minh - người từng hai lần đăng quang giải đấu này. Một câu chuyện đẹp về truyền thống golf trong gia đình họ Nguyễn.

Nguyễn Quang Đại đã có một cuối tuần thi đấu giàu cảm xúc tại Vinpearl Golf Hải Phòng, nơi cậu bé 13 tuổi khẳng định bản lĩnh để lần đầu tiên bước lên bục cao nhất của Hệ thống giải trẻ Quốc gia VGA Junior Tour.

Quang Đại khởi đầu ấn tượng, duy trì vị trí dẫn đầu xuyên suốt sau 54 hố tranh tài kịch tính và khép lại bằng chiến thắng thuyết phục trong loạt play-off để trở thành nhà vô địch chặng 4 VGA Junior Tour 2025.

Trong vòng chung kết ngày 14/9, golfer đến từ Hà Nội nhập cuộc với lợi thế dẫn đầu. Trải qua 17 hố, Quang Đại nắm chắc ưu thế khi đạt tổng -1, tạo khoảng cách ba gậy với Nguyễn Viết Gia Hân (+2).

Tuy nhiên, kịch tính bất ngờ ập đến ở hố 18 par4, khi cú phát bóng của Quang Đại rơi xuống hồ nước bên phải fairway, dẫn tới double bogey. Cùng lúc, Gia Hân ghi birdie để san bằng điểm số (+1), buộc cả hai phải phân định thắng bại bằng loạt play-off.

Trở lại hố 18 định mệnh, Quang Đại không để sai lầm lặp lại. Với hai cú đánh an toàn đưa bóng lên green, cậu kết thúc bằng một birdie quan trọng, qua đó ấn định chiến thắng đầu tay tại VGA Junior Tour.

Đằng sau thành công của Quang Đại là bệ phóng từ một gia đình giàu truyền thống với bộ môn golf. Quang Đại là con thứ 3 trong gia đình có bố và bốn anh em trai đều chơi golf. Anh cả Nguyễn Quang Trí và anh hai Nguyễn Đặng Minh đều từng khoác áo đội tuyển Quốc gia, trong đó Đặng Minh đã 2 lần vô địch VGA Junior Tour.

"Các anh luôn truyền động lực và chia sẻ kinh nghiệm trên sân, giúp em tự tin hơn khi thi đấu”, Quang Đại chia sẻ. “Em đã từng chiến thắng ở cấp độ bảng đấu, nhưng đây là lần đầu tiên em vô địch toàn giải. Em rất hạnh phúc với danh hiệu này".

Chức vô địch không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Quang Đại, mà còn khẳng định khát vọng nối dài truyền thống gia đình và mở ra tương lai tươi sáng cho golfer 13 tuổi trên con đường vươn xa.