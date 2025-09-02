Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nguyễn Anh Minh lọt top 5 tân binh đáng chú ý tại NCAA 2025/26

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nguyễn Anh Minh, tài năng trẻ sáng giá nhất của golf Việt Nam, được Golf Channel vinh danh trong danh sách 5 tân binh đáng chú ý nhất mùa giải golf đại học Mỹ (NCAA) 2025/26.

1.jpg

Trong danh sách đầy uy tín của Golf Channel, Nguyễn Anh Minh (Oregon State) sánh vai cùng bốn tài năng hàng đầu thế giới: Kihei Akina (BYU), Michael Riebe (Vanderbilt), Logan Reilly (Auburn) và Henry Guan (Oklahoma State).

Đây là lần đầu tiên một golfer Việt Nam được đánh giá cao đến vậy ngay khi mới bước chân vào NCAA Division I - cấp độ cao nhất của thể thao đại học Mỹ, nơi quy tụ những chương trình huấn luyện hàng đầu và được xem là môi trường cạnh tranh khắc nghiệt bậc nhất thế giới cho golf trẻ toàn cầu.

Anh Minh sẽ chính thức khoác áo đội tuyển golf Đại học Oregon State vào tháng 9 tới. Golf Channel đánh giá anh là “tân binh toàn diện”, với khả năng phát bóng mạnh mẽ, kỹ thuật kiểm soát bóng ổn định và bản lĩnh thi đấu vững vàng - những phẩm chất giúp anh có thể nhanh chóng thích nghi và bùng nổ ngay trong mùa giải đầu tiên tại Mỹ.

Chuyên gia của Golf Channel nhấn mạnh: “Nguyễn Anh Minh không chỉ là niềm tự hào của golf Việt Nam mà còn là một trong số ít tài năng quốc tế hội tụ đủ tố chất để cạnh tranh sòng phẳng ở NCAA".

Trong nhiều năm qua, cái tên Nguyễn Anh Minh đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ golf Việt Nam nhờ hàng loạt dấu ấn trong nước và quốc tế. Bảng thành tích đồ sộ của Anh Minh có thể kể đến như Vô địch Golf Quốc gia 2022, vô địch Faldo Series Asia Grand Final 2023, vô địch Bonallack Trophy 2023 và 2024, vô địch cá nhân và đồng đội Nomura Cup 2024, HCĐ đơn nam và HCB đồng đội SEA Games 32...

Mới đây, golfer 18 tuổi vừa giành vị trí Á quân US Junior Amateur 2025, trở thành golfer Việt Nam đầu tiên vào chung kết giải trẻ danh giá do Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) tổ chức.

Việc Nguyễn Anh Minh được Golf Channel xếp vào nhóm tân binh đáng chú ý không chỉ là sự ghi nhận cho tài năng và nỗ lực bền bỉ của golfer số 1 Việt Nam, mà còn mở ra một cánh cửa mới để golf Việt Nam từng bước hướng đến mục tiêu cạnh tranh ở những đấu trường chuyên nghiệp lớn trong tương lai gần.

Trọng Đạt
#Nguyễn Anh Minh #NCAA 2025/26 #Golf Việt Nam #tân binh NCAA #Golf trẻ quốc tế #Oregon State #thành tích golf

