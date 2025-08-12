Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguyễn Anh Minh mở màn U.S. Amateur 2025 với 71 gậy, tạm đứng trong nhóm cạnh tranh top 64

Trọng Đạt
TPO - Nguyễn Anh Minh, golfer nghiệp dư số 1 Việt Nam, đã khởi đầu chiến dịch US Amateur 2025 với vòng đấu 71 gậy (+1), tạm nằm trong 'vùng an toàn' của nhóm cạnh tranh top 64 golfer có thành tích tốt nhất giải.

Tại The Olympic Club, “thánh địa” golf trứ danh nằm bên bờ Thái Bình Dương ở San Francisco (Mỹ), giải nghiệp dư danh giá nhất thế giới US Amateur 2025 đã chính thức khởi tranh, quy tụ 312 tài năng trẻ đến từ khắp năm châu.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Anh Minh tham dự nhờ vị trí 37 trên BXH Golf Nghiệp dư Thế giới (WAGR), và cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam tại giải. Trong lần đầu góp mặt năm ngoái, Anh Minh dừng bước sau 2 vòng đấu gậy với tổng điểm +7 (76-73 gậy).

Vòng mở màn, Anh Minh gặp thử thách ngay từ hố 1 với bogey, và tiếp tục mất điểm ở các hố 7, 11 và 15. Thế nhưng, bản lĩnh thép đã giúp anh bứt lên ở thời khắc quan trọng với ba birdie ở hố 9, 16 và 18, qua đó tạm đứng đồng hạng 38 sau vòng 1 với điểm (+1).

Dẫn đầu bảng là Charlie Forster và Tommy Morrison, cùng đạt 66 gậy (-4), hơn Anh Minh 5 gậy. Chỉ 64 người xuất sắc nhất mới giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp, nơi những cuộc đối đầu 1-1 gay cấn sẽ bắt đầu.

Tại vòng 2, mục tiêu của Anh Minh rất rõ ràng: giữ vững vị trí trong top 64, để tiếp tục đưa lá cờ Việt Nam xuất hiện ở sân khấu lớn nhất của làng golf nghiệp dư thế giới.

US Amateur 2025 diễn ra trên sân The Olympic Club từ ngày 11 - 17/8. Đây là sân golf lâu đời nhất tại Mỹ, được mở cửa từ tháng 5/1860, từng đăng cai 5 kỳ US Open.

312 golfer sẽ đấu gậy 36 hố trên hai sân par 71 của The Olympic Club (Lake Course và Ocean Course), sau đó chọn 64 golfer có điểm số tốt nhất giành quyền vào vòng đối kháng loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch.

Trọng Đạt
