Nhận định Man City vs Sunderland, 22h00 ngày 6/12: Mèo đen bất trị

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Sunderland, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu đội bóng của Pep Guardiola có một lần nữa khiến người hâm mộ phải đau đầu? Ở vòng 15, họ sẽ đối đầu với Sunderland, đội bóng tiếp tục gây bất ngờ và hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Nhận định trước trận đấu Man City vs Sunderland

Manchester City vẫn chưa thực sự tìm lại bộ mặt đáng sợ nhất như cách đây 2 năm. Có thể tình hình hiện tại của họ chưa đến nỗi tệ như mùa trước, khi họ thua liên tục nhưng CLB này đang dần đánh mất vị thế khổng lồ trong mắt các đối thủ.

Bây giờ khi gặp Man City, các đội bóng yếu ở Ngoại hạng Anh có thể bảo nhau tự tin chơi tấn công sòng phẳng. Sự kháng cự tốt từ Leeds, Fulham… khiến Man City liên tục lao đao trong giai đoạn này.

Họ đã để thủng lưới tới 10 bàn ở 4 trận gần nhất. Pep Guardiola đã cố gắng chấm dứt chuỗi trận nhận bàn thua, nhưng hàng thủ của họ chỉ càng sa sút. Cuối tuần trước, The Citizens phải chật vật đánh bại Leeds ở thời gian bù giờ (3-2). Trận đấu trở nên mất kiểm soát đến mức Gianluigi Donnarumma phải giả vờ chấn thương ở những phút cuối để câu giờ.

Điều trớ trêu là các học trò của Pep vẫn chưa rút ra được bài học. Hồi giữa tuần, trong chuyến làm khách trước Fulham, họ suýt đánh mất chiến thắng dù đã dẫn trước tới… 4 bàn. Đó thực sự là một bữa tiệc bàn thắng.

Haaland và đồng đội đang công hay thủ tệ ở thời điểm này

Erling Haaland đã ghi bàn thắng thứ 100 tại Ngoại hạng Anh, đạt cột mốc này nhanh hơn bất kỳ ai trong lịch sử, và Phil Foden đã có cú đúp trong trận đấu thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, các đồng đội của họ thì uể oải, khiến Man City bị Fulham ghi liền 3 bàn. Với những bàn thua liên tiếp, Donnarumma đã rơi xuống nhóm ba thủ môn tệ nhất Ngoại hạng Anh, chỉ cản phá được 58% số cú sút trúng đích.

Phong độ, lịch sử đối đầu Man City vs Sunderland

Đó là hành trang cực kỳ đáng lo khi Man City tiếp Sunderland vào tối nay. Đúng là chuỗi trận thắng của Sunderland đã chấm dứt, nhưng phong độ của họ vẫn thì chưa hề chậm lại. Với vị thế là ứng viên trụ hạng, là một trong những kẻ “dễ bắt nạt” nhất Ngoại hạng Anh, những gì Sunderland đang thể hiện lúc này là phi thường.

7 trận gần nhất, họ chỉ thua 1, trước Fulham (0-1). Họ đã cầm hòa Arsenal và suýt lấy 3 điểm trong tay Liverpool nếu như Federico Chiesa không cứu bóng trên vạch vôi ở những phút cuối. Với 23 điểm sau 13 trận, họ đã có khởi đầu mùa giải tốt nhất đối với một đội bóng mới lên hạng Ngoại hạng Anh suốt 20 năm qua.

Mèo đen đang chứng minh rằng họ đã sẵn sàng cạnh tranh với các đội bóng lớn. Đầu tháng 11, họ đã giành điểm trước Arsenal (2-2), khiến Pháo thủ chấm dứt chuỗi trận thắng dài dằng dặc.

Điểm tựa của Sunderland là hàng thủ. Họ nằm trong nhóm 3 đội nhận ít bàn thua nhất giải đấu bên cạnh Crystal Palace và Arsenal. Và hàng thủ chắc chắn sẽ là vũ khí quan trọng để Mèo đen giành ít nhất 1 điểm vào tối nay.