Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Man City vs Sunderland, 22h00 ngày 6/12: Mèo đen bất trị

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Sunderland, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu đội bóng của Pep Guardiola có một lần nữa khiến người hâm mộ phải đau đầu? Ở vòng 15, họ sẽ đối đầu với Sunderland, đội bóng tiếp tục gây bất ngờ và hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng.

man-city-vs-sunderland-ixpz.jpg

Nhận định trước trận đấu Man City vs Sunderland

Manchester City vẫn chưa thực sự tìm lại bộ mặt đáng sợ nhất như cách đây 2 năm. Có thể tình hình hiện tại của họ chưa đến nỗi tệ như mùa trước, khi họ thua liên tục nhưng CLB này đang dần đánh mất vị thế khổng lồ trong mắt các đối thủ.

Bây giờ khi gặp Man City, các đội bóng yếu ở Ngoại hạng Anh có thể bảo nhau tự tin chơi tấn công sòng phẳng. Sự kháng cự tốt từ Leeds, Fulham… khiến Man City liên tục lao đao trong giai đoạn này.

Họ đã để thủng lưới tới 10 bàn ở 4 trận gần nhất. Pep Guardiola đã cố gắng chấm dứt chuỗi trận nhận bàn thua, nhưng hàng thủ của họ chỉ càng sa sút. Cuối tuần trước, The Citizens phải chật vật đánh bại Leeds ở thời gian bù giờ (3-2). Trận đấu trở nên mất kiểm soát đến mức Gianluigi Donnarumma phải giả vờ chấn thương ở những phút cuối để câu giờ.

Điều trớ trêu là các học trò của Pep vẫn chưa rút ra được bài học. Hồi giữa tuần, trong chuyến làm khách trước Fulham, họ suýt đánh mất chiến thắng dù đã dẫn trước tới… 4 bàn. Đó thực sự là một bữa tiệc bàn thắng.

Man City (2).jpg
Haaland và đồng đội đang công hay thủ tệ ở thời điểm này

Erling Haaland đã ghi bàn thắng thứ 100 tại Ngoại hạng Anh, đạt cột mốc này nhanh hơn bất kỳ ai trong lịch sử, và Phil Foden đã có cú đúp trong trận đấu thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, các đồng đội của họ thì uể oải, khiến Man City bị Fulham ghi liền 3 bàn. Với những bàn thua liên tiếp, Donnarumma đã rơi xuống nhóm ba thủ môn tệ nhất Ngoại hạng Anh, chỉ cản phá được 58% số cú sút trúng đích.

Phong độ, lịch sử đối đầu Man City vs Sunderland

Đó là hành trang cực kỳ đáng lo khi Man City tiếp Sunderland vào tối nay. Đúng là chuỗi trận thắng của Sunderland đã chấm dứt, nhưng phong độ của họ vẫn thì chưa hề chậm lại. Với vị thế là ứng viên trụ hạng, là một trong những kẻ “dễ bắt nạt” nhất Ngoại hạng Anh, những gì Sunderland đang thể hiện lúc này là phi thường.

7 trận gần nhất, họ chỉ thua 1, trước Fulham (0-1). Họ đã cầm hòa Arsenal và suýt lấy 3 điểm trong tay Liverpool nếu như Federico Chiesa không cứu bóng trên vạch vôi ở những phút cuối. Với 23 điểm sau 13 trận, họ đã có khởi đầu mùa giải tốt nhất đối với một đội bóng mới lên hạng Ngoại hạng Anh suốt 20 năm qua.

Mèo đen đang chứng minh rằng họ đã sẵn sàng cạnh tranh với các đội bóng lớn. Đầu tháng 11, họ đã giành điểm trước Arsenal (2-2), khiến Pháo thủ chấm dứt chuỗi trận thắng dài dằng dặc.

Điểm tựa của Sunderland là hàng thủ. Họ nằm trong nhóm 3 đội nhận ít bàn thua nhất giải đấu bên cạnh Crystal Palace và Arsenal. Và hàng thủ chắc chắn sẽ là vũ khí quan trọng để Mèo đen giành ít nhất 1 điểm vào tối nay.

Đội hình dự kiến Man City vs Sunderland

Man City: Donnarumma; Khusanov, Stones, Gvardiol, O’Reilly; Gonzalez, Reijnders; Cherki, Foden, Doku; Haaland

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Talbi, Isidor, Le Fee

Dự đoán tỷ số: Man City 2-2 Sunderland

Đặng Lai
#Nhận định trước trận đấu Man City vs Sunderland #Nhận định Man City vs Sunderland #Phong độ #lịch sử đối đầu Man City vs Sunderland #Đội hình dự kiến Man City vs Sunderland #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá #Man City vs Sunderland #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục