Trận cầu 9 bàn thắng đưa Haaland đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

Đặng Lai

TPO - Erling Haaland đã cán mốc 100 bàn, trở thành cầu thủ chinh phục cột mốc vĩ đại này nhanh nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Điểm nhấn của tiền đạo người Na Uy đến trong trận cầu điên rồ giữa Fulham và Man City.

img-7415.jpg

Đêm qua, Manchester City đã trải qua 90 phút thót tim trước đối thủ yếu Fulham, những người đứng nửa dưới BXH. Đội bóng này đã dẫn trước 4 bàn nhưng chỉ có thể ra về với chiến thắng sát nút sau màn vùng dậy của đối phương.

Trận đấu Ngoại hạng Anh đã diễn ra bùng nổ ngay từ đầu. Trong hiệp 1, đã có tới 4 lần lưới rung. Phút 17, Haaland đã mở tỷ số với pha đá nối chân trái nhanh như điện.

Tiền đạo người Na Uy chính thức lập kỷ lục trở thành chân sút cán mốc 100 bàn thắng nhanh nhất Ngoại hạng Anh. Anh chỉ cần 111 trận để đạt được con số này, hiệu suất gần như là không tưởng.

Trên đà hưng phấn, Haaland tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho đồng đội nhân đôi cách biệt. Đến phút 44, Foden tung cú đá cực đẹp từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 3-0. Đây là trận thứ 2 liên tiếp tiền vệ người Anh thực hiện những cú đá khó ở cự ly xa để ghi bàn. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Smith-Rowe đã gỡ lại 1 bàn cho Fulham.

img-7416.jpg
Chukwueze khiến Man City run rẩy trong thời gian cuối

Đầu hiệp 2, Man City chỉ mất 9 phút để phá lưới đối thủ thêm 2 lần nữa. Tác giả các pha lập công là Foden và Doku. Dẫn trước tới 4 bàn, những tưởng Man City có thể đi dạo trong thời gian còn lại thì họ bất ngờ đối mặt với sự vùng lên mạnh mẽ của đội chủ nhà.

Fulham đã liên tiếp ghi những bàn thắng mang tới sự phấn khích tột độ cho người hâm mộ và nỗi lo bao trùm cho các vị khách. Đầu tiên, Iwobi rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5. Sau đó Chukwueze kết thúc hiểm hóc ghi bàn thứ 3 cho Fulham và tới phút 78, vẫn là Chukwueze lên tiếng. Tỷ số là 5-4 nghiêng về Man City.

Hơn 10 phút còn lại và 8 phút bù giờ chứng kiến những khoảnh khắc sợ hãi của Man City. Họ đã nỗ lực ghìm thế trận xuống để ngăn chặn đà thăng tiến của Fulham nhưng ở nhiều tình huống, khung thành Donnarumma vẫn đối diện với sóng gió.

Đặc biệt vào phút bù giờ thứ 6. Sau tình huống ban bật nhanh và chính xác, Fulham đã đưa được bóng tới gần mành lưới của Man City. Rất may cho Man xanh khi hậu vệ Gvardiol đã băng về pha bóng ngay trên vạch vôi, giữ lại 3 điểm quý giá cho thầy trò Pep Guardiola.

Đặng Lai
