Bây giờ, Na Uy tự tin đã có một Thế hệ Vàng

TPO - Với tấm vé dự World Cup 2026 sắp được trao, sau hành trình xuất sắc của Erling Haaland, Alexander Sorloth, Martin Odegaard và đồng đội, Na Uy có thể tự tin tuyên bố, họ đang có trong tay một Thế hệ Vàng, sẵn sàng thách thức mọi đội bóng trên thế giới.

Na Uy sẽ tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998 sau khi toàn thắng 7 trận vòng loại khu vực châu Âu. Về mặt toán học, Italia vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé trực tiếp, nhưng việc vượt qua chênh lệch hiệu số 17 bàn là bất khả thi.

Có thể nói Na Uy đang có trong tay Thế hệ Vàng thực sự, với Erling Haaland lĩnh xướng hàng công, cùng Alexander Sorloth cũng xuất sắc không kém. Thêm vào đó là Martin Odegaard, Sande Berge, Antonio Nusa, Oscar Bobb và Jorgen Strand Larsen, đội ngũ tạo nên hàng tiền vệ đầy biến ảo và hệ thống phòng ngự vô cùng chắc chắn. Chắc chắn rồi, tại World Cup 2026 sắp tới, họ sẽ là một ứng viên sáng giá.

Thế nhưng cách đây không lâu, "Thế hệ Vàng" là thuật ngữ chưa bao giờ được nhắc tới ở Na Uy.

Thành tích của Na Uy và cục diện bảng I.

Có mặt tại Allianz Arena trong đêm khai mạc EURO 2024, Lise Klaveness không khỏi ngậm ngùi. Như chính Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Na Uy chia sẻ, bà cảm thấy "chán nản" trong lúc những nhân vật quyền lực của bóng đá châu Âu cười nói trong khu VIP và ngắm nhìn pháo hoa bay trên bầu trời Munich (Đức).

Nỗi buồn của Klaveness không chỉ đơn giản là việc Na Uy không đủ điều kiện tham dự. Bà đã quen với việc này. Kể từ khi bước sang thế kỷ 21, đội tuyển nam Na Uy thậm chí chưa từng góp mặt ở giải đấu lớn nào, EURO hay World Cup. Điều cay đắng là, vào thời điểm bóng đá Na Uy tập hợp những ngôi sao lớn, đủ sức cạnh tranh với mọi đội bóng hàng đầu, họ lại phải ở nhà.

“Việc có Martin (Odegaard) và Erling (Haaland) trong đội khiến tôi rùng mình. Họ đưa đội bóng đến một đẳng cấp khác”, Klaveness nói. Thế nhưng trong một thời gian, không ai ở Na Uy đề cập đến ba từ Thế hệ Vàng, bởi làm gì có Thế hệ Vàng nào lại là kẻ ngoài cuộc ở những giải lớn.

Haaland đang là ngôi sao lớn nhất mà bóng đá Na Uy sản sinh ra.

Tuy vậy, người Na Uy luôn mong đợi Haaland cùng đồng đội sẽ thay đổi lịch sử và trở thành thế hệ xuất chúng. "Mọi người kỳ vọng nhiều hơn. Và tôi có cảm giác điều đặc biệt đang tới. Mùa xuân sẽ đến, sau một mùa đông dài", Chủ tịch LĐBĐ Na Uy nói trước khi chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khởi tranh.

Ngược dòng thời gian, chưa khi nào Na Uy có một thế hệ khiến người hâm mộ tự hào. Trước những năm 1990, Na Uy chỉ một lần góp mặt tại World Cup, vào năm 1938, giải đấu họ bị loại ngay sau trận đầu tiên. Sau đó, Na Uy có thêm hai lần tham dự, vào năm 1994 và 1998. Quốc gia này cũng phải đợi đến năm 2000 mới lần đầu tiên tham dự EURO. Vì vậy, việc họ xuất hiện ở một giải đấu lớn được coi là kỳ tích, và nếu vắng mặt, không làm ai ngạc nhiên.

Giai đoạn thành công ngắn hạn này đến từ HLV Egil Olsen, người tiên phong trong việc áp dụng dữ liệu và phân tích, đặc biệt là về mặt thể lực, và triển khai lối đá trực diện, thiên về bóng dài. Phong cách này cũng hợp với bóng đá Anh, vậy nên trong thập niên 1990, Premier League coi Na Uy là thị trường chính để mua cầu thủ.

Na Uy hiện tại đang vượt trội thế hệ trước.

Nhưng rồi thời thế đổi thay. Giải đấu hàng đầu nước Anh bắt đầu mở rộng sang các thị trường khác, dẫn đến việc không còn nhiều cầu thủ Na Uy vươn tới đẳng cấp cao nhất tại châu Âu. Bản thân bóng đá Na Uy cũng cố gắng thay đổi, tìm kiếm phong cách bóng đá mới mẻ hơn, thay thế lối đá đã lỗi thời của Olsen. Tiếc là họ không thành công, bởi các HLV không đủ tài năng và cũng thiếu thốn nguồn cầu thủ chất lượng.

Phải đến tận bây giờ, bóng đá Na Uy đột nhiên sản sinh ra, không chỉ là những cầu thủ giỏi mà còn đạt đến đẳng cấp siêu sao. Đây là kết quả của sự đầu tư dài hạn ở Na Uy vào huấn luyện và cơ sở vật chất nhằm cải thiện thành tích bóng đá. Quốc gia giàu có với chỉ 5 triệu dân đã trở thành một cường quốc thể thao, từ điền kinh đến bóng chuyền bãi biển. Bây giờ họ tập trung vào bóng đá.

Và khi đã có những nhân tố tốt, quá trình xây dựng bản sắc cũng được tiến hành bởi HLV Stale Solbakken. Trong lần tập trung đầu tiên, kể từ sau thất bại ở chiến dịch vòng loại EURO 2024, Solbakken nói với các cầu thủ, có hai từ quan trọng để bắt đầu hành trình săn vé World Cup 2026. Từ đầu tiên, "báo động". Theo Solbakken, đội tuyển nên nghĩ rằng lúc nào cũng ở trong "tình huống báo động". Tiếp đến, là "đau khổ". Solbakken muốn các học trò luôn tiếp cận mọi thứ theo thế bị dồn vào chân tường để cống hiến 100% khả năng, chiến đấu với tất cả những gì có thể.

Na Uy đang thẳng tiến tới kỳ World Cup đầu tiên kể từ sau năm 1998.

Solbakken hiểu rõ vấn đề của Na Uy ở đâu. Ông có trong tay một đội hình tràn ngập tài năng tấn công, những cầu thủ có thể chơi cho bất kỳ CLB nào ở châu Âu. Thế nhưng có một lỗ hổng trong đào tạo. Đó là họ thiếu những hậu vệ đẳng cấp. "Na Uy đang có nhiều sát thủ và nghệ sỹ, nhưng lại mất đi những hậu vệ", bà Klaveness nói.

Để giải quyết vấn đề phức tạp này, Solbakken nhấn mạnh về sự "báo động" và "đau khổ" để buộc tất cả cầu thủ phải hy sinh, nêu cao tinh thần tập thể vì mục tiêu chung. Do đó, trách nhiệm phòng ngự thuộc về mọi cầu thủ. Khi mất bóng, bất kỳ ai cũng phải có trách nhiệm đoạt lại nó, đồng thời biến đội bóng thành kết cấu phòng thủ vững chắc.

Tại bảng I vòng loại World Cup 2026, Na Uy ghi 33 bàn nhưng chỉ thủng lưới 4. Các cầu thủ chơi với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao độ. Họ cũng mang trong mình tâm lý chiến thắng, gạt bỏ cảm giác tự ti về một đội bóng nhỏ đã đeo đẳng nhiều năm.

Bây giờ, Na Uy chỉ cách World Cup 2026 một tuyên bố chính thức, sau trận đấu cuối cùng với Italia ngày 16/11 tới. Và khi đã đến được bến bờ mơ ước, không còn gì ngăn cản, người Na Uy có thể tự hào gọi Haaland và các đồng đội là Thế hệ Vàng.