Đội bóng kém tuyển Việt Nam 15 bậc trên BXH FIFA đang trên đường tới World Cup 2026

TPO - Suriname đang xếp thứ 126 trên BXH FIFA, kém Việt Nam tới 15 bậc. Tuy nhiên, bằng một chiến lược công phu và sự cởi mở về mặt chính sách, đã thành công xoay chuyển vận mệnh, tiến gần tới giấc mơ tham dự World Cup.

Sáng thứ Sáu, 14/11 (giờ Việt Nam), Suriname đã đánh bại El Salvador với tỷ số 4-0 để tiến gần thêm một bước tới tấm vé tham dự World Cup 2026. Tại vòng loại thứ ba khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF), họ hiện đang đứng đầu bảng A với 9 điểm sau 5 trận. Tuy bằng điểm với Panama nhưng Suriname nhỉnh hơn về hiệu số, lại chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng Guatemala ở lượt cuối (Panama gặp El Salvador).

Sau khi Mỹ, Canada và Mexico đã có suất với tư cách chủ nhà, CONCACAF còn ba suất chính thức, là ba đội đầu bảng ở vòng loại thứ ba, cùng 2 suất đá play-off liên lục địa dành cho 2 đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất. Có nghĩa là, cơ hội để Suriname góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau vô cùng rộng mở.

Ít người biết, về mặt địa lý, Suriname nằm trên lục địa Nam Mỹ và chung đường biên giới với Brazil. Tuy vậy, quốc gia nhỏ nhất (về diện tích cũng như dân số) Nam Mỹ lại tham gia (thậm chí là đồng sáng lập) CONCACAF, tương tự Guyana và Guiana thuộc Pháp.

Suriname đã đánh bại El Salvador với tỷ số 4-0 vào sáng 14/11.

Có điều, dù tách khỏi những gã khổng lồ Nam Mỹ như Brazil, Argentina hay Uruguay, Suriname vẫn không thể cạnh tranh với các quốc gia khác ở khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe trên khía cạnh bóng đá. Đó là lý do họ chưa bao giờ tham dự World Cup, đồng thời chỉ 4 lần chơi ở Gold Cup (giải vô địch CONCACAF) nhưng đều bị loại từ vòng bảng.

Thành thực mà nói, Suriname không thiếu tài năng bóng đá. Những ngôi sao mang dòng máu Suriname, quốc gia từng là thuộc địa của Hà Lan, có thể kể tới Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Edgar Davids, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert và Jimmy Floyd Hasselbaink. Nhiều tuyển thủ Hà Lan gần đây như Georginio Wijnaldum, Xavi Simons, Ryan Gravenberch, Donyell Malen và Denzel Dumfries đều có mối liên hệ với đất nước này.

Nhưng rõ ràng, để lựa chọn, những ngôi sao đương nhiên chọn Hà Lan, một nền bóng đá lớn, hơn là quốc gia nhỏ bé nép mình ở Bắc Nam Mỹ. Thêm nữa, vì lòng tự hào dân tộc, Suriname cũng không khuyến khích công dân mang hai quốc tịch. Và những cầu thủ có hộ chiếu Hà Lan sẽ bị cấm chơi cho đội tuyển quốc gia.

Những cầu thủ sinh ra ở hải ngoại góp công lớn vào thành công của Suriname.

Đến một ngày, khi nhận thấy quá nhiều tài năng bị lãng phí, những người tâm huyết với bóng đá Suriname đã vận động chính phủ sửa luật. Trong thời gian chờ đợi, họ thành lập một đội tuyển gồm những cầu thủ Suriname sinh ra ở hải ngoại, hoạt động song song với đội tuyển chính thức.

Tới năm 2019, Liên đoàn bóng đá Suriname đã giới thiệu "Hộ chiếu thể thao", cho phép những cầu thủ có mối liên hệ gia đình với đất nước nhưng đã có quốc tịch khác được khoác áo đội tuyển. Khi cánh cửa đã mở, nhiều tài năng mang dòng máu Suriname bắt đầu quay về cống hiến và cải thiện đáng kể sức cạnh tranh của Suriname. Trong chiến thắng 4-0 mới đây trước El Salvador, ba cầu thủ ghi bàn gồm Richonell Margaret, Dhoraso Klas và Tjaronn Chery đều sinh ra ở Hà Lan.

Tất nhiên, để thuyết phục các tài năng đang chơi bóng ở châu Âu khoác áo Suriname là một quá trình dài và công phu. Tổng Giám đốc của LĐBĐ Suriname, Brian Tevreden, tiết lộ, kể từ khi được bổ nhiệm vào vị trí này cách đây 4 năm, ông đã thiết lập một cơ sở dữ liệu của rất nhiều cầu thủ mang dòng máu Suriname, đồng thời xây dựng một đội ngũ tuyển dụng để lôi kéo các tài năng hải ngoại.

Suriname hiện đang ở rất gần tấm vé dự World Cup 2026.

"Chúng tôi tổ chức rất nhiều buổi thuyết trình ở Hà Lan và mời đến không chỉ riêng cầu thủ mà còn HLV và gia đình họ", Tevreden chia sẻ, "Bên cạnh đó, cơ sở vật chất cũng cần được cải thiện. Khách sạn phải tốt, đồ ăn phải ngon. Thái độ tiếp đón cũng cần thay đổi, để các cầu thủ cảm thấy họ được chào đón, và thoải mái như về nhà".

Theo Tevreden, từ hoài nghi, các cầu thủ chuyển sang thích thú và trở thành người thuyết phục cầu thủ khác. "Một cầu thủ đã nói với tôi, nếu biết Suriname tuyệt vời đến thế thì anh ta đã quay về từ nhiều năm trước rồi. Các HLV cũng vậy. Ban đầu họ khuyên cầu thủ không nên chơi cho Suriname. Giờ thì họ liên tục gọi cho tôi và trao đổi về các cầu thủ".

Với các kết quả tích cực gần đây, Tevreden cũng như các lãnh đạo ở Suriname có thể xoa tay hài lòng về những nỗ lực bỏ ra. "Hiện khắp mọi nơi trên đất nước Suriname đều bàn tán về việc tới World Cup. Dễ dàng cảm nhận sự phấn khích và cả sự căng thẳng bao trùm trong không khí. Trận đấu với El Salvador, vé bán hết trong 30 phút. Nếu đội tuyển giành quyền tham dự World Cup, thật khó tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Cả đất nước chắc đóng cửa cả tháng để ăn mừng. Đây là thời điểm đặc biệt của Suriname", Tevreden bình luận.

Nếu tới được World Cup 2026, Suriname cũng đi vào lịch sử với tư cách quốc gia có thứ hạng thấp nhất trên BXH FIFA góp mặt ở giải vô địch thế giới. Năm 2010, Triều Tiên là đội thiết lập kỷ lục với thứ hạng 110. Hiện Suriname còn thấp hơn khi đứng thứ 126, thậm chí kém Việt Nam tới 15 bậc. Họ thực sự đã viết nên một câu chuyện thần kỳ, về những kẻ yếu thế nhưng biết cách nắm bắt cơ hội để xoay chuyển số phận.