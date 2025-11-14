Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Bồ Đào Nha thua khó tin trong ngày Ronaldo bị đuổi

Đặng Lai

TPO - Rạng sáng nay, Bồ Đào Nha đã nhận trận thua muối mặt trên sân của CH Ireland. Và tội đồ của họ lại chính là Ronaldo với tấm thẻ đỏ đáng trách.

ronaldodejectedg1200.jpg

Như các ông lớn khác, Bồ Đào Nha nắm lợi thế lớn trước khi bước vào lượt trận đêm qua và rạng sáng nay. Dù phải làm khách của CH Ireland nhưng đội tuyển này vẫn được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng nhờ phong độ vượt trội và đội hình mạnh áp đảo.

Nhưng tất cả đều thất vọng trước màn thể hiện mờ nhạt của những Bernardo Silva, Joao Felix và đặc biệt là Cristiano Ronaldo. Tất cả đều tỏ ra lép vế trước chủ nhà CH Ireland, những người đã nhập cuộc đầy hứng khởi và mở tỷ số ở phút 17. Người lập công cho CH Ireland là Troy Parrott với pha đánh đầu cận thành. Cuối hiệp 1, tiếp tục là Parrott nhân đôi cách biệt sau pha xử lý hay rồi kết thúc vào góc gần.

g5qbjpnxwaaj-0a-136.jpg
CH Ireland dẫn 2 bàn trong hiệp 1

Bồ Đào Nha kết thúc hiệp 1 với tỷ số thua khó tin. Họ nỗ lực dồn ép sau giờ nghỉ. Đội khách đã áp đảo cuộc chơi với 77% thời gian cầm bóng, 12 cú sút. Nhưng thay vì đi tìm bàn thắng, họ lại tìm thấy… thẻ đỏ.

Phút 61, trong một khoảnh khắc thiếu kiềm chế, Ronaldo đã đánh nguội đối phương và trọng tài rút thẻ đỏ cho anh. Đây mới là lần đầu tiên anh bị đuổi khỏi sân trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Hành động bốc đồng của Ronaldo đẩy Bồ Đào Nha vào thế khó. Các vị khách dứt điểm liên tục nhưng phần lớn thiếu chuẩn xác. Họ chỉ có 2 lần đưa bóng đi trúng đích và tất cả đều không thể khuất phục thủ môn Caoimhin Kelleher. Trận đấu kết thúc với kết quả 2-0 nghiêng về phía CH Ireland. Đội bóng này thắp lên cơ hội chiếm vị trí nhì bảng trong khi Bồ Đào Nha sẽ phải chờ vé tới trận cuối cùng, khi họ phải thắng Armenia là chắc chắn giành vé.

Đặng Lai
#Bồ Đào Nha #CH Ireland Ronaldo #thẻ đỏ #World Cup #kết quả WC #vòng loại World Cup

