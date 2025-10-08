Ronaldo trở thành tỷ phú đầu tiên trong lịch sử bóng đá

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Với tài sản ròng lên đến 1,4 tỷ USD, Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ bóng đá tỷ phú đầu tiên trong lịch sử.

cristiano-ronaldo-nguoi-truyen-l.jpg

Theo Chỉ số tỷ phú mới nhất của Bloomberg, giá trị tài sản ròng của Cristiano Ronaldo hiện là 1,4 tỷ USD, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác, đồng thời cũng là cầu thủ đầu tiên trên thế giới vượt mốc 1 tỷ USD.

Thống kê cho hay, Ronaldo kiếm được hơn 550 triệu USD tiền lương từ năm 2002 đến năm 2023. Việc siêu sao người Bồ Đào Nha chuyển sang Al-Nassr năm 2023 giúp anh kiếm thêm 200 triệu mỗi năm, gồm lương, thưởng miễn thuế cùng các khoản phụ cấp khác như phí lót tay 30 triệu và 15% cổ phần tại CLB đang chơi ở Saudi Pro League. Ngoài ra, thu nhập của Ronaldo còn đến từ vô số bản hợp đồng thương mại, trong đó có hợp đồng kéo dài một thập kỷ với Nike trị giá gần 18 triệu USD mỗi năm.

Hiện đứng thứ hai trong giới bóng đá, nhưng kình địch của Ronaldo, Lionel Messi chỉ sở hữu khối tài sản rơi vào khoảng 600 triệu USD, bao gồm 20 triệu tiền lương hàng năm được đảm bảo kể từ năm 2023. Thu nhập của Messi trong hai mùa giải gần đây tại Inter Miami chỉ bằng một phần mười thu nhập của Ronaldo trong cùng kỳ. Tuy nhiên, Bloomberg dự đoán Messi sẽ sớm sánh ngang với Ronaldo nhờ vào việc nắm giữ cổ phần của Inter Miami khi giải nghệ, bên cạnh doanh thu được chia sẻ bởi Apple.

Cũng liên quan đến Ronaldo, anh vừa được vinh danh tại Lễ trao giải Bóng đá Bồ Đào Nha với giải thành tựu trọn đời Prestigio. Trong buổi lễ, cầu thủ 40 tuổi chia sẻ chưa có ý định giải nghệ bởi vẫn nguyên vẹn đam mê, cũng như tinh thần cống hiến hết mình vì CLB và ĐT Bồ Đào Nha. Anh cũng cho biết, mục tiêu với Seleccao sắp tới là thắng hai trận còn lại của Vòng loại World Cup 2026, sau đó hướng đến ngôi vị cao nhất ở giải đấu sẽ diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada.

Thanh Hải
