Bồ Đào Nha thắng nhọc Hungary 3-2 trong ngày Ronaldo lập kỷ lục

TPO - Đội tuyển Bồ Đào Nha đã phải toát mồ hôi mới giành trọn 3 điểm trên sân Puskas Arena, khi vượt qua Hungary bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 ở bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Đội chủ nhà Hungary bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 21. Từ quả tạt chuẩn xác của Zsolt Nagy, tiền đạo Barnabas Varga bật cao đánh đầu, bóng khẽ chạm cột dọc rồi đi thẳng vào lưới khiến các CĐV Bồ Đào Nha chết lặng.

Nhưng đội khách nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 36, Bernardo Silva có mặt đúng lúc trong vòng cấm để đệm bóng cận thành, quân bình tỷ số 1-1.

Sang hiệp hai, bước ngoặt đến ở phút 59. Sau tình huống để bóng chạm tay của Varga, Cristiano Ronaldo, ở tuổi 40, lạnh lùng sút 11m thành công, nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thắng này giúp CR7 chạm mốc 39 bàn tại vòng loại World Cup, san bằng kỷ lục của Carlos Ruiz (Guatemala), đồng thời nâng kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Quốc gia lên con số không tưởng: 141 bàn sau 223 trận.

Đây đã là trận thứ năm liên tiếp Ronaldo ghi bàn cho Bồ Đào Nha. Trước đó, anh lập công ở lượt về tứ kết, bán kết và chung kết UEFA Nations League, rồi lập cú đúp vào lưới Armenia ở lượt đầu vòng loại khu vực châu Âu, World Cup 2026.

Tưởng như Varga sẽ trở thành người hùng khi lần thứ hai đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha ở phút 84, đưa trận đấu về vạch xuất phát 2-2. Nhưng chỉ hai phút sau, Joao Cancelo tung cú sút một chạm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm sau đường dọn cỗ của Bernardo Silva, ấn định thắng lợi 3-2 cho “Brazil châu Âu”.

Sau trận đấu, Bernardo Silva phấn khích chia sẻ: “Không bao giờ dễ dàng khi bị dẫn trước, nhưng chúng tôi đã thể hiện bản lĩnh. Ngay cả khi thủng lưới cuối trận, cả đội vẫn quyết tâm để giành chiến thắng".

Kết thúc lượt đấu, Bồ Đào Nha tiếp tục giữ ngôi đầu bảng F với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận. Armenia xếp thứ hai với 3 điểm, trong khi Hungary và CH Ireland mới có 1 điểm.