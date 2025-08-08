Danh sách đề cử Quả bóng vàng 2025: Messi, Ronaldo tiếp tục vắng mặt

Thời đại của Messi và Ronaldo đã hết?

Tối 7/8, tạp chí nổi tiếng France Football chính thức công bố danh sách đề cử tranh giải Quả bóng vàng 2025. Không nằm ngoài dự đoán, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo và tiếp tục vắng mặt.

Messi và Ronaldo đã có một năm thi đấu thành công về mặt cá nhân, nhưng giải đấu họ tham dự không được đánh giá cao. Messi ghi 33 bàn, kiến tạo 9 bàn trong 39 trận đấu cho Inter Miami, góp công lớn giúp CLB này lần đầu tiên vô địch MLS vào cuối năm ngoái. Trong khi đó, Ronaldo thậm chí có thành tích tốt hơn. Lão tướng 39 tuổi ghi 35 bàn, kiến tạo 4 bàn sau 41 trận cho Al Nassr. Ở cấp độ quốc tế, anh là đội trưởng giúp tuyển Bồ Đào Nha vô địch Nations League 2025 vừa qua.

Bên cạnh Messi và Ronaldo, một ngôi sao khác cũng vắng mặt rất đáng tiếc. Trong đó đáng kể nhất là đương kim Quả bóng vàng Rodri. Tiền vệ người Tây Ban Nha dính chấn thương đứt dây chằng và nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải trước.

Dembele và Yamal không có đối thủ trong cuộc đua giành QBV 2025

Ở hướng ngược lại, nhiều tên tuổi bất ngờ được xướng tên. Đặc biệt nhất là Scott McTominay của Napoli. McTominay từng bị chỉ trích rất nhiều ở MU, nhưng anh nhanh chóng toả sáng ngay trong mùa giải đầu tiên rời Old Trafford. Tiền vệ này là trụ cột giúp Napoli vượt qua Inter Milan vô địch Serie A. Ngoài ra, không có bất ngờ nào trong danh sách của France Football.

Các đội bóng thi đấu thành công và gặt hái danh hiệu ở mùa giải 2024/25 tại các giải đấu hàng đầu châu Âu đều có nhiều cầu thủ góp mặt. Nhà đương kim vô địch Champions League PSG có đến 8 đề cử, bao gồm Donnarumma, Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Doue, Kvaratskhelia và Dembele. Trong đó, Dembele được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu năm nay.

Đối thủ chính của Dembele là tài năng trẻ của Barca, Yamal. Sau khi giúp Tây Ban Nha vô địch EURO 2024, Yamal tiếp tục thăng tiến mạnh mẽ và là ngôi sao số 1 tại Camp Nou khi mới 17 tuổi. Tiền đạo này góp công lớn giúp Barca vô địch La Liga, giành Siêu cúp và Cúp nhà vua Tây Ban Nha, cũng như lọt vào đến bán kết Champions League.

Trong số 30 đề cử, chỉ có duy nhất Viktor Gyokeres góp mặt nhờ thành tích ở một CLB nằm ngoài 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu (Sporting của Bồ Đào Nha). Hiện tại, tiền đạo này cũng đã chuyển sang Arsenal.

Danh sách đề cử Quả bóng vàng 2025

30 đề cử: Ousmane Dembele, Gianluigi Donnarumma, Jude Bellingham, Desire Doue, Denzel Dumfries, Serhou Guirassy, Erling Haaland, Viktor Gyokeres, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis Mac Allister, Lautaro Martinez, Scott McTominay, Kylian Mbappe, Nuno Mendes, Joao Neves, Pedri, Cole Palmer, Michael Olise, Raphinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Virgil van Dijk, Vinicius Jr, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Vitinha, Lamine Yamal.