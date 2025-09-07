Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ronaldo vẫn 'đáng sợ' ở tuổi 40

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cristiano Ronaldo một lần nữa khiến cả thế giới phải nhắc đến mình. Ở tuổi 40, siêu sao người Bồ Đào Nha khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 theo cách quen thuộc: ghi hai bàn tuyệt đẹp, giúp Bồ Đào Nha hủy diệt Armenia 5-0.

screen-shot-2025-09-07-at-164148.png

Hai pha lập công không chỉ nâng tổng số bàn thắng quốc tế của Ronaldo lên 140 bàn, mà còn chứng minh khát khao vô tận của anh trong việc phá bỏ mọi giới hạn, trước khi khép lại sự nghiệp lẫy lừng.

Bàn thắng đầu tiên xuất phát từ cú chạm bóng cận thành tinh tế sau đường chuyền của Pedro Neto, còn pha lập công thứ hai là cú sút xa uy lực khiến cả sân vận động như nổ tung.

Ronaldo ăn mừng với đôi tay giang rộng, ánh mắt rực lửa, như muốn nói: “Tuổi tác không bao giờ cản được tôi”.

Cú đúp này cũng giúp Ronaldo sở hữu 38 bàn ở các trận vòng loại World Cup, nhiều hơn Messi 2 bàn và chỉ còn kém kỷ lục mọi thời đại của Carlos Ruiz đúng một bàn.

Trên Instagram, Ronaldo giản dị viết: “Bước đầu tiên đã hoàn tất”. Nhưng cảm xúc từ những bàn thắng, từ tiếng reo hò của khán giả, cho thấy huyền thoại vẫn là chính mình: một cỗ máy săn bàn không ngừng nghỉ, đầy nhiệt huyết và cảm xúc.

screen-shot-2025-09-07-at-164207.png
screen-shot-2025-09-07-at-164232.png

Chinh phục mảnh ghép World Cup còn thiếu

Ở tuổi 40, Ronaldo vừa ký hợp đồng mới với CLB Al Nassr của Saudi Arabia. Mùa hè năm ngoái, anh đã dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch UEFA Nations League. Tuy nhiên, World Cup vẫn là danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của siêu sao người Bồ.

World Cup 2026, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico năm tới, nhiều khả năng sẽ là cơ hội cuối cùng để Ronaldo chinh phục danh hiệu cao quý này. Cả Ronaldo và Messi đều hướng đến kỳ World Cup thứ 6, một cột mốc mà chưa cầu thủ nào khác đạt được.

Trong khi Messi đã đăng quang World Cup 2022 cùng Argentina, Ronaldo vẫn đang mạnh mẽ trên hành trình tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu của sự nghiệp huyền thoại.

Với màn trình diễn bùng nổ vừa qua, một điều chắc chắn tuổi 40 không thể làm chậm bước chân của huyền thoại vẫn đang thách thức mọi giới hạn.

Trọng Đạt
#Ronaldo #bóng đá #World Cup 2026 #Bồ Đào Nha #siêu sao #kỷ lục bàn thắng

Xem thêm

Cùng chuyên mục