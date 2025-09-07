Ronaldo vẫn 'đáng sợ' ở tuổi 40

TPO - Cristiano Ronaldo một lần nữa khiến cả thế giới phải nhắc đến mình. Ở tuổi 40, siêu sao người Bồ Đào Nha khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 theo cách quen thuộc: ghi hai bàn tuyệt đẹp, giúp Bồ Đào Nha hủy diệt Armenia 5-0.

Hai pha lập công không chỉ nâng tổng số bàn thắng quốc tế của Ronaldo lên 140 bàn, mà còn chứng minh khát khao vô tận của anh trong việc phá bỏ mọi giới hạn, trước khi khép lại sự nghiệp lẫy lừng.

Bàn thắng đầu tiên xuất phát từ cú chạm bóng cận thành tinh tế sau đường chuyền của Pedro Neto, còn pha lập công thứ hai là cú sút xa uy lực khiến cả sân vận động như nổ tung.

Ronaldo ăn mừng với đôi tay giang rộng, ánh mắt rực lửa, như muốn nói: “Tuổi tác không bao giờ cản được tôi”.

Cú đúp này cũng giúp Ronaldo sở hữu 38 bàn ở các trận vòng loại World Cup, nhiều hơn Messi 2 bàn và chỉ còn kém kỷ lục mọi thời đại của Carlos Ruiz đúng một bàn.

Trên Instagram, Ronaldo giản dị viết: “Bước đầu tiên đã hoàn tất”. Nhưng cảm xúc từ những bàn thắng, từ tiếng reo hò của khán giả, cho thấy huyền thoại vẫn là chính mình: một cỗ máy săn bàn không ngừng nghỉ, đầy nhiệt huyết và cảm xúc.

Chinh phục mảnh ghép World Cup còn thiếu

Ở tuổi 40, Ronaldo vừa ký hợp đồng mới với CLB Al Nassr của Saudi Arabia. Mùa hè năm ngoái, anh đã dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch UEFA Nations League. Tuy nhiên, World Cup vẫn là danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của siêu sao người Bồ.

World Cup 2026, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico năm tới, nhiều khả năng sẽ là cơ hội cuối cùng để Ronaldo chinh phục danh hiệu cao quý này. Cả Ronaldo và Messi đều hướng đến kỳ World Cup thứ 6, một cột mốc mà chưa cầu thủ nào khác đạt được.

Trong khi Messi đã đăng quang World Cup 2022 cùng Argentina, Ronaldo vẫn đang mạnh mẽ trên hành trình tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu của sự nghiệp huyền thoại.

Với màn trình diễn bùng nổ vừa qua, một điều chắc chắn tuổi 40 không thể làm chậm bước chân của huyền thoại vẫn đang thách thức mọi giới hạn.