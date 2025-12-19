Trước tình trạng nhập tịch VĐV ồ ạt tại SEA Games 33, Thể thao Việt Nam có theo xu hướng?

TPO - Trong bối cảnh xu hướng nhập tịch đang được đẩy mạnh ở khu vực với những môn trọng điểm, thể thao Việt Nam có đi theo trào lưu?

Nhìn lại hành trình SEA Games 33, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh nhận định, một trong những thách thức ngăn cản các VĐV Việt Nam gặt hái huy chương chính là sự xuất hiện của các VĐV nhập tịch đến từ nhiều quốc gia khác. Với sức mạnh thể chất cũng như trưởng thành, rèn luyện ở những nền thể thao tiên tiến, họ đã thâu tóm nhiều huy chương ở những nội dung vốn là thế mạnh của Việt Nam.

"Thái Lan ở môn điền kinh là ví dụ rõ nhất, khi có hai VĐV gốc Australia ở môn điền kinh, trong đó một VĐV giành 7 HCV và một ở cự ly 1.500m, khi chạy thêm một vòng sân với tốc độ tương tự sau khi cán đích đầu tiên", Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh chia sẻ, đồng thời thừa nhận xu hướng nhập tịch đang được đẩy mạnh ở khu vực với những môn trọng điểm.

Vậy Việt Nam có theo trào lưu đó? Ông Nguyễn Hồng Minh cho biết, thể thao Việt Nam sẽ không nhập tịch ồ ạt để cạnh tranh thành tích. Thay vào đó, sẵn sàng chào đón những vận động viên gốc Việt, mang dòng màu Việt về nước cống hiến. Cục TDTT cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất nếu các VĐV Việt kiều khát khao đại diện cho đất nước. Ông cũng tiết lộ một trường hợp vận động viên đấu kiếm đầy triển vọng sinh ra tại Pháp có mong muốn trở về khoác áo đội tuyển đấu kiếm Việt Nam.

Còn lại, thể thao Việt Nam theo đuổi phát triển bền vững bằng việc tìm kiếm các VĐV tiềm năng, phát triển các VĐV trẻ, tăng cường chuyên gia cũng như trang thiết bị, khoa học thể thao, đẩy mạnh áp dụng công nghệ, đồng thời đầu tư vào những môn trọng điểm.