Không HCV nhưng đầy bản lĩnh: Tuyển nữ Việt Nam ngẩng cao đầu về nước

TPO - Chiều 18/12, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về nước, chính thức khép lại hành trình tại SEA Games 33 sau trận chung kết đầy tiếc nuối trước đội tuyển nữ Philippines trên đất Thái Lan.

Từ Bangkok, đội tuyển chia làm hai nhóm để di chuyển về nước. Nhóm các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện phía Nam đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16h05.

Trong khi đó, HLV trưởng Mai Đức Chung cùng các thành viên phía Bắc về tới sân bay Nội Bài lúc 18h20 cùng ngày. Phó Tổng thư ký VFF Đinh Thị Thu Trang đã có mặt tại sân bay để đón và động viên toàn đội.

Tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu nỗ lực, bản lĩnh và quyết tâm cao, vượt qua nhiều đối thủ mạnh để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Trong trận chung kết diễn ra trên sân Chonburi, thầy trò HLV Mai Đức Chung không thể bảo vệ ngôi vô địch khi để thua đội tuyển nữ Philippines 5-6 ở loạt sút luân lưu đầy tiếc nuối, sau khi hai đội hòa 0-0 trong 90 phút chính thức và hiệp phụ.

Dù lỡ hẹn với tấm HCV, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn để lại nhiều dấu ấn tích cực về chuyên môn cũng như tinh thần cống hiến, nhận được sự ghi nhận và ủng hộ lớn từ người hâm mộ trong nước.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung dành lời khen cho các học trò: “Đương nhiên chúng tôi buồn vì thất bại, nhưng trong bóng đá luôn có thắng có thua. Điều quan trọng là đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu với tâm thế ngạo nghễ, không hề lép vế. Tôi hài lòng với tinh thần của các cầu thủ”.

Sau khi trở về nước, các cầu thủ sẽ có quãng thời gian nghỉ ngơi, hồi phục trước khi hội quân cùng các câu lạc bộ, đồng thời hướng tới những mục tiêu quan trọng tiếp theo của bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới.