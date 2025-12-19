Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Xứ chùa vàng ngả mũ trước HLV Kim Sang-sik, hô hào bóng đá Thái 'đập đi làm lại'

Thanh Hải
TPO - Sau thất bại gây sốc ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trước U22 Việt Nam, người Thái bắt đầu vào cuộc mổ xẻ thất bại và chỉ ra những yếu tố mang tính bước ngoặt khiến kết quả đảo chiều.

z7341610704499-2f2a871d804a5db89ecf6d4216fff285-3919.jpg
Ảnh: Hữu Phạm

Theo truyền thông Thái Lan, trong 45 phút đầu tiên của trận chung kết bóng đá nam, đội quân của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã "tạo nên màn trình diễn hay nhất tại SEA Games 33. Từ lựa chọn đội hình, lên chiến thuật đến cách tiếp cận của U22 Thái Lan đều hoàn hảo".

Việc sử dụng Waris Chuthong và Kakana Khamyok khiến U22 Thái Lan có tốc độ và kỹ thuật ở hai cánh cũng như khu vực giữa sân. Kết hợp với sự di chuyển linh hoạt của Ikhlas Sanhran, Seksan Ratree và cặp tiền vệ trung tâm Chaiyaphon Adthana, Sittha Boonla, hàng phòng ngự của U22 Việt Nam luôn rơi vào hỗn loạn mỗi khi U22 Thái Lan có bóng. Bên cạnh đó, khả năng pressing nhanh, liên tục phá vỡ nhịp độ và không cho phép U22 Việt Nam xây dựng lối chơi là những yếu tố then chốt giúp Thái Lan dẫn trước 2-0 và kiểm soát trận đấu.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi Chanaphat Buaphan chấn thương. Hàng thủ U22 Thái Lan bắt đầu lung lay bởi người thay thế Pichitchai Sikkrathok không có sự ăn ý với các đối tác xung quanh. Và U22 Việt Nam bắt đầu lột xác sau 15 phút nghỉ giữa hai hiệp, nhờ các quyết định của HLV Kim Sang-sik.

z7341230580057-6d8f07a24675f9afddde8c2786ddc839.jpg
Ảnh: Hữu Phạm

"HLV Kim Sang-sik đã chứng minh những điều chỉnh chiến thuật mang tính đột phá của ông thực sự thay đổi kịch bản trận đấu", Siam Sport viết, "Ông Kim đưa ra những quyết định mạo hiểm, như việc thay Khuất Văn Khang bằng Thanh Nhàn, nhưng ông ấy chấp nhận rủi ro. Cuối cùng, các điều chỉnh táo bạo đã được đền đáp xứng đáng".

Các chuyên gia Thái Lan thừa nhận sau khi để thủng lưới bàn thứ hai, các cầu thủ U22 Thái Lan dường như bị choáng váng. "Hàng công thiếu ý tưởng, hàng thủ lùi quá sâu, và U22 Việt Nam liên tục kiểm soát bóng, sau đó gây sức ép".

Cuối cùng, truyền thông xứ chùa vàng nhận định, thất bại 2-3 trước U22 Việt Nam không chỉ lỡ tấm huy chương Vàng, mà còn là một bài học đắt giá cho bóng đá Thái Lan. Ngoài ra, đây là cơ hội để "bắt đầu xây dựng lại" nếu "tất cả những người có trách nhiệm dám chấp nhận sự thật".

Thanh Hải
#SEA Games 33 #lịch SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #U22 Việt Nam #U22 Việt Nam SEA Games 33 #lịch thi đấu U22 Việt Nam #HLV Kim Sang-sik #BXH bảng B bóng đá nam SEA Games 33 #Nguyễn Đình Bắc #trực tiếp U22 Việt Nam #live U22 Việt Nam #chung kết U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan #chung kết SEA Games 33 #U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan #trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan #tường thuật U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan #kết quả U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

