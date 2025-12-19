Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

U22 Việt Nam, futsal nữ mang HCV SEA Games 33 về nước khi nào?

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau chiến thắng nghẹt thở trước U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33, trưa 19/12, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ rời Bangkok để mang tấm HCV lịch sử về Hà Nội, khép lại hành trình đầy bản lĩnh và cảm xúc của bóng đá trẻ Việt Nam.

1000043529.jpg

Chiều 19/12, U22 Việt Nam sẽ rời thủ đô Bangkok (Thái Lan) trên chuyến bay VN614, khởi hành lúc 15h55 và hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 17h50.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik, cùng lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sẽ mang theo tấm HCV SEA Games 33, phần thưởng xứng đáng cho một hành trình quả cảm, trở về trong vòng tay người hâm mộ nước nhà.

Tối 18/12, trên sân vận động Rajamangala, SVĐ lớn nhất Thái Lan, U22 Việt Nam đã viết nên một trong những chương giàu cảm xúc nhất của bóng đá trẻ khu vực.

Bị dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp một, các cầu thủ áo đỏ không gục ngã. Sự bình tĩnh, niềm tin và những điều chỉnh chiến thuật hợp lý đã giữ cho U22 Việt Nam đứng vững trước sức ép khủng khiếp của đội chủ nhà.

1000043403.jpg
1000043532.jpg

Bước sang hiệp hai, thế trận đổi chiều. Đình Bắc lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, thắp lại hy vọng. Chỉ ít phút sau, từ một tình huống phạt góc, đối thủ lúng túng phản lưới nhà, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Khoảnh khắc định đoạt đến ở hiệp phụ, khi Thanh Nhàn tỏa sáng đúng lúc với bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng 3/2. Cả Rajamangala lặng đi, còn U22 Việt Nam vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, chính thức bước lên đỉnh Đông Nam Á.

Màn lội ngược dòng ngoạn mục ấy khiến người hâm mộ cả nước nức lòng. Đây là tấm HCV thứ ba của bóng đá Việt Nam trong bốn kỳ SEA Games gần nhất, minh chứng cho sự bền bỉ và bản lĩnh của một thế hệ trẻ giàu khát vọng.

Đáng chú ý, hồi đầu năm, cũng dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan ngay tại Rajamangala để lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2024. Một lần nữa, sân đấu này trở thành chứng nhân cho bản lĩnh Việt Nam, nơi những giấc mơ lớn được viết nên bằng niềm tin và ý chí.

Trọng Đạt
#U22 Việt Nam #SEA Games 33 #HCV #bóng đá Việt Nam #Kim Sang-sik #Thái Lan #bóng đá trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục