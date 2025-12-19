U22 Việt Nam, futsal nữ mang HCV SEA Games 33 về nước khi nào?

TPO - Sau chiến thắng nghẹt thở trước U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33, trưa 19/12, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ rời Bangkok để mang tấm HCV lịch sử về Hà Nội, khép lại hành trình đầy bản lĩnh và cảm xúc của bóng đá trẻ Việt Nam.

Chiều 19/12, U22 Việt Nam sẽ rời thủ đô Bangkok (Thái Lan) trên chuyến bay VN614, khởi hành lúc 15h55 và hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 17h50.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik, cùng lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sẽ mang theo tấm HCV SEA Games 33, phần thưởng xứng đáng cho một hành trình quả cảm, trở về trong vòng tay người hâm mộ nước nhà.

Tối 18/12, trên sân vận động Rajamangala, SVĐ lớn nhất Thái Lan, U22 Việt Nam đã viết nên một trong những chương giàu cảm xúc nhất của bóng đá trẻ khu vực.

Bị dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp một, các cầu thủ áo đỏ không gục ngã. Sự bình tĩnh, niềm tin và những điều chỉnh chiến thuật hợp lý đã giữ cho U22 Việt Nam đứng vững trước sức ép khủng khiếp của đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, thế trận đổi chiều. Đình Bắc lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, thắp lại hy vọng. Chỉ ít phút sau, từ một tình huống phạt góc, đối thủ lúng túng phản lưới nhà, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Khoảnh khắc định đoạt đến ở hiệp phụ, khi Thanh Nhàn tỏa sáng đúng lúc với bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng 3/2. Cả Rajamangala lặng đi, còn U22 Việt Nam vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, chính thức bước lên đỉnh Đông Nam Á.

Màn lội ngược dòng ngoạn mục ấy khiến người hâm mộ cả nước nức lòng. Đây là tấm HCV thứ ba của bóng đá Việt Nam trong bốn kỳ SEA Games gần nhất, minh chứng cho sự bền bỉ và bản lĩnh của một thế hệ trẻ giàu khát vọng.

Đáng chú ý, hồi đầu năm, cũng dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan ngay tại Rajamangala để lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2024. Một lần nữa, sân đấu này trở thành chứng nhân cho bản lĩnh Việt Nam, nơi những giấc mơ lớn được viết nên bằng niềm tin và ý chí.