Con trai Ronaldo tiến gần tới giấc mơ chơi bóng cùng cha

TPO - Cristiano Ronaldo Jr, con trai của siêu sao Ronaldo, đã tiến thêm một bước trong sự nghiệp, đưa anh tới gần giấc mơ được chơi bóng cùng người cha nổi tiếng khi chính thức ra mắt trong màu áo U16 Bồ Đào Nha.

Đêm ngày 30/10 (giờ Việt Nam), con trai cả của Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Junior (biệt danh Cristianinho) đã có trận ra mắt đội U16 Bồ Đào Nha trong chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ tại giải U16 Confederations Cup.

Ronaldo Jr được tung vào sân phút bù giờ, khi U16 Bồ Đào Nha dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Samuel Tavares (Sporting) và Rafael Cabral (SC Braga). Con trai của Ronaldo đã chơi cho U15 Bồ Đào Nha vào đầu năm nay, sau đó tỏa sáng ở Giải U15 Vlatko Markovic tại Croatia.

Tại giải đấu này, anh lập cú đúp trong trận chung kết với chiếc áo số 7. Bây giờ anh trở thành một phần của U16. Cristianinho đang đi đúng lộ trình và hoàn toàn có khả năng sát cánh cùng ông bố Ronaldo vào một ngày không xa.

Ronaldo Jr chơi những phút đầu tiên trong màu áo U16 Bồ Đào Nha.

Ronaldo hiện 40 tuổi và mới ăn mừng bàn thắng thứ 950 trong sự nghiệp của mình. Anh cũng ký hợp đồng mới với Al Nassr đến năm 2027, khi 42 tuổi. Ronaldo Jr cũng đang chơi cho đội trẻ Al Nassr và tròn 17 tuổi thời điểm ông bố kết thúc hợp đồng. Nếu thể hiện được tài năng, con trai Ronaldo có thể lên đội một sớm hơn, thậm chí được gọi vào ĐT Bồ Đào Nha, nơi ông bố vẫn chưa có ý định từ giã.

"Tôi muốn chơi bóng cùng con trai", Ronaldo nói, "Nhưng đó không phải là điều khiến tôi quá trăn trở, bởi viễn cảnh đó nằm trong tay con trai tôi nhiều hơn là tôi. Chúng ta hãy cùng chờ xem".

Ronaldo không thể đến các trận đấu của con trai. Mẹ anh làm thay việc đó. Trước đây từng đồng hành với con, nay bà Dolores Aveiro tiếp tục theo chân đứa cháu nội. "Tôi rất tự hào về cháu của mình. Nó đang tiếp bước cha bằng việc đại diện cho đội tuyển. Tôi sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ", bà nội Cristianinho chia sẻ.

Con trai Ronaldo sở hữu nhiều nét tương đồng người cha, từ vóc dáng đến phong cách chơi bóng.

Cristianinho được sinh ra khi ông bố đang thi đấu tại World Cup 2010. Anh được cho là thừa hưởng cả tài năng lẫn tính kỷ luật của bố. Từ nhỏ con trai cả của Ronaldo đã đồng hành cùng bố trong thời gian ở Real, Juventus và MU, trước khi chuyển đến Riyadh để khoác áo đội trẻ Al Nassr.

Cristianinho cao 1,85 mét, thuận chân phải, đá tiền đạo nhưng thích di chuyển bên cánh trái, phong cách tương tự Ronaldo trong những năm đầu chơi cho MU. Anh cũng được biết đến với kỹ thuật tốt, khả năng dứt điểm và sức mạnh thể chất.

"Con trai tôi rất hiếu thắng, giống hệt tôi. Nó ghét thua cuộc. Nó sẽ là bản sao của tôi. Tôi có thể chắc chắn 100%. Tất nhiên, tôi rất muốn nó trở thành một cầu thủ bóng đá, bởi đó là đam mê của nó, bên cạnh thể hình tuyệt vời, nhanh nhẹn, kỹ thuật và sút bóng cừ. Tuy vậy, tôi không muốn gây áp lực cho con", Ronaldo cha tâm sự về Ronaldo con.