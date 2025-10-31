Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Vì sao FIFA vẫn chưa đưa ra án phạt cho bóng đá Malaysia?

Đặng Lai

TPO - Khám phá nguyên nhân FIFA chưa đưa ra án phạt cho bóng đá Malaysia và những vấn đề liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch gian lận.

screenshot-4.jpg
Facundo Garces, 1 trong 7 cầu thủ đang bị FIFA phạt vì nhập tịch gian lận

Trước đó, nhiều nguồn tin khẳng định ngày 30/10 là hạn chót của cuộc kháng cáo mà LĐBĐ Malaysia (FAM) theo đuổi liên quan tới 7 cầu thủ nhập tịch gian lận gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Tuy nhiên đến sáng nay (31/10), FIFA vẫn im hơi lặng tiếng.

Câu trả lời cho động thái này nhiều khả năng nằm ở việc cơ quan điều hành bóng đá thế giới vẫn chưa hoàn tất các phiên điều trần liên quan tới 7 cầu thủ gian lận nhập tịch. Theo nhiều nguồn tin, sau khi FAM điều trần thì 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel sẽ có cơ hội đứng trước Ủy ban kỷ luật của FIFA để bào chữa cho mình.

Điều này đồng nghĩa với việc tiến trình xem xét vẫn đang diễn ra và kết quả cuối cùng sẽ phải lùi ngày công bố. Mà ngay cả có thua kiện (khả năng cao xảy ra), FAM vẫn còn cơ hội cuối là kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao Thế giới (CAS). Quá trình được nhận định mất thêm nhiều tháng nữa. Do vậy mà nhiều khả năng ngày 31/3, ngày cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2027 thì mọi thứ mới được ấn định.

img-20250912-141747-1280x773.jpg

Trong thời gian này, AFC đang thúc giục FAM và FIFA sớm khép lại vụ kiện tụng. Cơ quan điều hành bóng đá châu Á tin rằng mọi thứ phải được giải quyết trước 31/3/2026 để họ chuẩn bị cho lễ bốc thăm Asian Cup 2027.

Tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul John cho biết ở buổi họp báo vào chiều qua (30/10): "Đối với chúng tôi, thời gian có hạn vì lễ bốc thăm sẽ diễn ra sau trận đấu cuối cùng của vòng loại Asian Cup, diễn ra vào ngày 31/3 năm sau. Sau trận đấu cuối cùng, chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho lễ bốc thăm.

Vì vậy, để mọi thứ có thể thuận lợi, chúng tôi cần biết đội nào từ bảng Malaysia sẽ giành quyền đi tiếp. Đó là lý do tại sao chúng tôi hy vọng mọi việc được giải quyết trước ngày 31/3".

Đặng Lai
