HLV đội tuyển Malaysia xin lỗi vì phát ngôn gây tranh cãi, thừa nhận 'đã thô lỗ và nóng nảy'

TPO - 3 ngày trước, HLV Peter Cklamovski đã khiến tất cả dậy sóng với thông điệp thẳng thừng chỉ trích LĐBĐ Malaysia (FAM). Ông cho rằng lãnh đạo cơ quan này, những người về lý thuyết là sếp của ông, phải chịu trách nhiệm cho vụ bê bối 7 cầu thủ gian lận nhập tịch. Nhưng hiện tại, vị HLV này đã phải xin lỗi.

Đội tuyển Malaysia đang dẫn đầu vòng loại Asian Cup 2027

Cklamovski nói trong buổi họp báo trước trận gặp Lào: "Có những ý kiến tiêu cực nhắm vào ông ấy (hoàng thân Tunku). Điều đó là không công bằng. Ông ấy là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn. Tất cả những rắc rối đang xảy ra với FIFA, những sai sót hành chính hay bất cứ điều gì đang diễn ra, tất cả là lỗi của FAM”.

Nhưng chỉ vài ngày sau, khi đối diện với áp lực lớn từ dư luận, Cklamovski đã phải xin lỗi. Ông cố gắng thanh minh cho những lời nói của mình: "Tôi không có ý định bất kính với các quan chức FAM. Tôi chỉ bình luận dựa trên tuyên bố chính thức của họ về vụ việc (7 cầu thủ nhập tịch gian lận). Tôi xin lỗi. Tính tôi nóng nên đôi khi thô lỗ.

"Nhưng đó không phải là ý định của tôi. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh tầm ảnh hưởng to lớn của TMJ (hoàng thân Tunku của bang Johor, người khởi xướng chương trình nhập tịch cho Bầy hổ) đối với bóng đá Malaysia. Hãy nhìn vào cơ sở vật chất, cấu trúc và trình độ chuyên nghiệp của đội bóng, tất cả đều là kết quả của những nỗ lực của ông ấy. Nếu không có ông ấy, bóng đá Malaysia giờ sẽ ra sao? Đó mới là điều thực sự tôi muốn nói”.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Lào, Cklamovski đã kêu gọi NHM tới sân để ủng hộ đội nhà giành chiến thắng. Ông nhấn mạnh rằng trong thời điểm khó khăn hiện tại, sự ủng hộ từ NHM sẽ là rất quan trọng, giúp vực dậy tinh thần cho toàn đội.

"Chúng tôi không tập trung vào những thứ bên ngoài sân cỏ. Có rất nhiều ồn ào ngoài kia, nhưng nó không liên quan gì đến chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục công việc, rèn luyện, xây dựng đội bóng và truyền cảm hứng cho người hâm mộ Malaysia", Cklamovski nhấn mạnh.

“Công tác chuẩn bị đang diễn ra tốt đẹp, và chúng tôi muốn thể hiện một màn trình diễn ấn tượng nữa để làm người dân Malaysia tự hào. Đây là đội tuyển quốc gia của các bạn. Tôi đến đây không phải vì bản thân mình, mà là vì Malaysia. Nếu mọi người không thích tôi, cũng không sao cả. Nhưng các bạn hãy tin tưởng các cầu thủ. Họ đang cố gắng làm điều gì đó đặc biệt cho Malaysia".