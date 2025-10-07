FIFA tung bằng chứng khó chối cãi, AFC nhắc đến khả năng trừ điểm đội tuyển Malaysia

Đêm qua, FIFA đã giải thích lý do cấm 7 cầu thủ đội tuyển quốc gia Malaysia. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã điều tra lý lịch và kết quả cho thấy ông bà của họ không sinh ra ở Malaysia như hồ sơ mà Liên đoàn bóng đá quốc gia này trình lên trong đơn xin nhập tịch gửi đến FIFA.

Ví dụ, Facundo Tomas Garces, một trong 7 cầu thủ bị cấm. Tài liệu của FAM cho thấy ông nội của anh đến từ Penang, nhưng thực tế ông sinh ra ở Santa Fe de la Cruz, Argentina. Hoặc Hector Alejandro Hevel, có ông nội đến từ Malacca, Malaysia, được FIFA xác nhận là sinh ra ở The Hague, Hà Lan. Ngoài ra, còn có những người khác mà ông bà, mặc dù được ghi là người Malaysia, nhưng thực chất là công dân nước ngoài.

Trước những bằng chứng mà phía FIFA đưa ra, AFC đã có phản ứng. Cơ quan điều hành bóng đá châu Á khẳng định lập trường của mình là tôn trọng FIFA và FAM, chỉ đưa ra phán quyết sau khi 2 Liên đoàn thế giới và Malaysia hoàn tất những quy trình pháp lý cuối cùng rồi mới đưa ra án phạt.

Ông Seri Windsor Paul John - vốn là một người Malaysia - cho biết: “Chúng tôi sẽ chờ phía Malaysia hoàn tất các bước pháp lý. Ủy ban Kỷ luật FIFA đã công bố quyết định chi tiết và bước tiếp theo là FAM có thể kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA, sau đó là Tòa án Trọng tài Thể thao thế giới (CAS). Tất cả phụ thuộc vào họ.

Quá trình pháp lý vẫn đang diễn ra. Và chỉ khi nào nhận được kết quả cuối cùng từ FIFA, AFC mới có thể đưa ra biện pháp cần thiết. FAM có thời hạn đến ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại Asian Cup, ngày 31/3 năm sau để hoàn tất quá trình này (trận Việt Nam vs Malaysia). AFC cần danh sách đầy đủ các đội vượt qua vòng loại để tiến hành bốc thăm vòng chung kết”.

Vị quan chức AFC khẳng định lúc này, tất cả những gì FAM phải làm chỉ là không được sử dụng 7 cầu thủ dính bê bối gian lận hồ sơ nhập tịch, gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Đây là các cầu thủ đã có hộ chiếu Malaysia chóng vánh và thi đấu 2 trận vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2027.

Tổng thư ký AFC nhấn mạnh thêm: “Ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ có thể chắc chắn rằng FAM không được sử dụng 7 cầu thủ bị đình chỉ. Các trận đấu vòng loại của họ vẫn có thể diễn ra. AFC có quy định rõ ràng và sau khi các thủ tục pháp lý hoàn tất, chúng tôi sẽ hành động theo quy định. Các hình thức kỷ luật tiếp theo, gồm phạt tiền hoặc trừ điểm, sẽ do Ủy ban Kỷ luật AFC quyết định".

Malaysia đang chuẩn bị thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027, trên sân khách gặp Lào vào ngày 9 và trên sân nhà gặp Lào vào ngày 14/10. Hiện tại, họ đang dẫn đầu bảng F với 6 điểm sau 2 chiến thắng.