LĐBĐ Malaysia nói gì khi đã đến hạn cuối vụ kháng cáo gian lận nhập tịch?

TPO - Hôm nay là ngày cuối trong thời hạn 10 ngày mà FIFA đưa ra cho LĐBĐ Malaysia để kháng án vụ 7 cầu thủ của đội tuyển nước này dùng giấy tờ giả nhập tịch. Tuy nhiên đến hạn chót, các quan chức bóng đá Malaysia vẫn đưa ra thông điệp lặp lại những gì đã đưa...

Trang chủ LĐBĐ Malaysia đăng thông báo mới nhất

Trên trang chủ, LĐBĐ Malaysia (FAM) đăng dòng thông báo: “FAM xin khẳng định rằng chúng tôi vẫn đang chờ đợi toàn bộ tài liệu phán quyết từ Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA). Quy trình kháng cáo chỉ có thể được bắt đầu sau khi nhận được đầy đủ tài liệu phán quyết.

Đội ngũ pháp lý của FAM sẵn sàng thực hiện bất kỳ hành động nào tiếp theo ngay khi nhận được các tài liệu liên quan. Sau khi nhận được toàn bộ quyết định, đội ngũ pháp lý của FAM sẽ nộp đơn kháng cáo kèm theo các tài liệu hỗ trợ mạnh mẽ cho quá trình này”. Dưới thông báo này ký tên ông Noor Azman Hj Rahman, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia.

Ngay khi thông báo được đưa ra 30 phút, đã có hàng ngàn lượt tương tác trên trang chủ FAM. Phần lớn đều tỏ ra khó hiểu, cho rằng đây là thông điệp mà cơ quan điều hành bóng đá Malaysia đã phát đi nhiều ngày trước và không có gì mới. Điều đó dường như cũng đồng nghĩa rằng FAM không có bất cứ hành động nào để lật ngược án phạt từ FIFA.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia sẽ bị treo giò 12 tháng

"10 ngày rồi mà vẫn chờ đợi! Có phải bưu điện có vấn đề hay không?", một CĐV châm biếm. "Tôi nghĩ họ đã bỏ cuộc nhưng cố tình chống chế. Tôi không tin FIFA lại không thể chuyển một bộ tài liệu trễ hơn 10 ngày", một CĐV khác đồng tình.

Như đã biết hôm 26/9, FIFA đã đăng thông báo trừng phạt FAM và 7 cầu thủ nhập tịch có nguồn gốc Nam Mỹ và châu Âu của họ. Đó là Facundo Garces, Gabriel Arrocha, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Malaysia từng sử dụng các cầu thủ này ở 2 trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội Việt Nam và Nepal. Theo đó, cả 7 cầu thủ bị treo giò 12 tháng, nộp tiền phạt còn FAM bị sung quỹ số tiền tương đương gần 12 tỷ đồng.

10 ngày vừa qua chứng kiến rất nhiều tranh cãi. FAM vẫn một mực khẳng định mình trong sạch, nhưng dường như cả 10 ngày đó, họ không có bất cứ động thái nào sẽ xúc tiến kháng cáo. Trước sự chậm trễ của FAM, có thể tin rằng cơ quan này đang thất thế ở cuộc chiến chống lại án phạt của FIFA và không loại trừ khả năng AFC sẽ sớm vào cuộc để tiếp tục trừng phạt Bầy hổ.