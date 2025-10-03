Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuyển thủ Malaysia về nước, tự cứu mình trước nguy cơ bị cấm thi đấu 12 tháng

Hương Ly
TPO - Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Imanol Machuca, 4 tuyển thủ Malaysia đang ở nước ngoài, đã về nước để tìm phương án giải quyết sau vụ bị FIFA treo giò.

malaysia.jpg
Holgado (số 19) lo lắng cho tương lai. Ảnh: ﻿NST News.

NST News, trang tin hàng đầu Malaysia, đưa tin Holgado cùng người đại diện đã có mặt tại Malaysia để tìm cách giải quyết vụ bị FIFA ra phán quyết treo giò 12 tháng. Ba tuyển thủ còn lại là Palmero, Garces và Muchaca cũng được xác định đã đến Johor Baru, Malaysia để tìm kiếm giải pháp trước khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp đơn kháng cáo lên FIFA.

Holgado đang khoác áo CLB America de Cali ở giải đấu cao nhất tại Colombia. Palmero đang chơi cho CLB Unionistas ở Tây Ban Nha. Hậu vệ Garces đang khoác áo Alvares ở La Liga. Còn Machuca đang chơi cho CLB Velez Sarsfield theo dạng cho mượn.

4 tuyển thủ kể trên, cùng 3 cầu thủ thuộc biên chế CLB Johor Darul Ta'zim là Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel bị FIFA ra quyết định phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá chuyên nghiệp trong 12 tháng. Lý do FIFA đưa ra là vì Malaysia làm giả giấy tờ các cầu thủ này trong trận gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Quyết định xử phạt từ FIFA khiến bóng đá Malaysia hỗn loạn trong 10 ngày qua. Đây là cú sốc cho 7 cầu thủ có liên quan đến vụ việc. Riêng 4 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài bị CLB gạch tên tạm thời cho đến khi FIFA ra quyết định cuối cùng sau kháng cáo từ FAM.

2.jpg
Trung vệ Garces khiến CLB Alaves đứng ngồi không yên.

HLV Barros Schelotto của Sarsfield cho biết ông và toàn đội bị sốc vì cầu thủ Machuca đối mặt án phạt bị cấm thi đấu 12 tháng. "Chúng tôi đều sốc, kể cả Machuca. Cậu ấy và FAM còn cơ hội kháng cáo trong vài ngày tới. Hy vọng Machuca sớm trở lại", HLV Schelotto phát biểu.

4 tuyển thủ Malaysia có liên quan, đang thi đấu ở nước ngoài đều là trụ cột ở CLB. Deportivo Alaves thông báo CLB đối mặt tổn thất nghiêm trọng nếu trung vệ Garces bị treo giò một năm. Thậm chí, CLB tại La Liga chuẩn bị phương án kiện FAM và FIFA, nếu quyết định xử phạt Garces không rõ ràng.

Tại chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia gây ngỡ ngàng khi tung ra đội hình có loạt cầu thủ nhập tịch và thắng tuyển Việt Nam 4-0 trên sân nhà. Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ đang chơi ở nước ngoài, đặc biệt là nhân tố có trình độ chuyên môn tốt như trung vệ Graces, "Những chú hổ Malay" lột xác hoàn toàn.

FIFA cáo buộc FAM cố tình nộp các tài liệu giả mạo để thúc đẩy nhập tịch cầu thủ. Bước đầu, FAM bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ. Sau đó, FAM tuyên bố sẽ kháng cáo, từ chối cung cấp thêm thông tin trước khi vụ việc được sáng tỏ.

Truyền thông Đông Nam Á dự đoán tuyển Malaysia có thể bị xử thua Việt Nam 0-3 nếu FAM kháng cáo thất bại. 7 tuyển thủ nhập tịch của Malaysia, từ chỗ là người hùng, mở ra trang sử mới cho sự nghiệp ở đội tuyển, nay đối diện tương lai bất định nếu bị cấm thi đấu một năm.

#bóng đá Malaysia #FIFA treo giò #cầu thủ nhập tịch #kháng cáo FIFA #Asian Cup 2027 #FAM #bóng đá quốc tế

