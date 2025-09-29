U23 Việt Nam chờ đối thủ, sẵn sàng cho thách thức tại Giải U23 châu Á 2026

TPO - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã xác nhận, Lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào lúc 14h00 ngày 2/10 (giờ Việt Nam) tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 quy tụ 16 đội tuyển xuất sắc nhất châu lục. Theo nguyên tắc xếp hạt giống, chủ nhà Saudi Arabia mặc định nằm ở nhóm số 1, cùng với Uzbekistan - đương kim vô địch, Nhật Bản - á quân và Iraq - đội hạng ba tại giải U23 châu Á 2024.

Bốn đội mạnh tiếp theo gồm Hàn Quốc, Việt Nam, Australia và Qatar được xếp vào nhóm hạt giống số 2. Các đại diện của nhóm 3 là Thái Lan, Jordan, UAE và Iran, trong khi Trung Quốc, Syria, Kyrgyzstan và Lebanon góp mặt ở nhóm 4.

Theo thể thức thi đấu, 16 đội sẽ được chia thành 4 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Trận chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 25/1/2026.

Trước đó, hành trình vượt qua vòng loại của U23 Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội bóng áo đỏ toàn thắng cả ba trận tại bảng C, lần lượt đánh bại Bangladesh 2-0, Singapore 1-0 và Yemen 1-0 để giành ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối.

Đây là lần thứ 6 liên tiếp U23 Việt Nam góp mặt tại Vòng chung kết U23 châu Á, một thành tích khẳng định vị thế ổn định và bền vững của bóng đá trẻ Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Không thể không nhắc tới sự tiếp lửa cuồng nhiệt từ khán giả Phú Thọ trong suốt ba trận vòng loại. Trên sân Việt Trì, sắc đỏ rực rỡ phủ kín khán đài, tạo nên bầu không khí sôi động, trở thành nguồn cảm hứng và động lực to lớn để các cầu thủ thi đấu tự tin, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 25/1/2026 tại Saudi Arabia. Người hâm mộ đang háo hức chờ đợi lá thăm may rủi ở Kuala Lumpur, nơi U23 Việt Nam sẽ biết đối thủ của mình trong hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục.