Indonesia bật khỏi vòng loại U23 châu Á, kém điểm cả Campuchia

TPO - U23 Indonesia vừa thua U23 Hàn Quốc 0-1 trên sân nhà. Họ kết thúc vòng loại U23 châu Á với 4 điểm, bằng điểm so với Lào. Đội tuyển này cũng đứng thứ 2 nhưng thậm chí còn kém điểm cả Campuchia ở bảng G.

Trong trận đấu ở bảng J, U23 Indonesia vào trận gặp U23 Hàn Quốc với nhiều áp lực vì họ phải thắng mới có thể đi tiếp, trong khi với Hàn Quốc, chỉ cần hòa họ cũng có vé dự VCK. Và với lực lượng mạnh hơn cùng tâm lý thoải mái hơn, Hàn Quốc đã nhập cuộc tự tin, sớm dồn ép đối phương.

Ngay phút thứ 6, U23 Hàn Quốc đã cụ thể hóa sức ép. Hwang Do-yun nhận đường kiến tạo từ Lee Seung-won rồi dứt điểm gọn gàng tung lưới. U23 Indonesia cũng thi thoảng tạo ra những cơ hội, như phút 20 khi cầu thủ nhập tịch Dion Markx tung ra cú sút. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch khung thành. Phút 42, Kadek Arel dứt điểm song không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của Hàn Quốc.

Các tình huống mà U23 Indonesia tạo ra rất khiêm tốn so với số cơ hội của U23 Hàn Quốc. Park Seung-ho, Kim Ji-soo… liên tục dứt điểm song vận may không ủng hộ họ. Hàn Quốc kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn 1-0.

U23 Indonesia bất lực hoàn toàn trong khâu tổ chức tấn công

Sang hiệp 2, Hàn Quốc tiếp tục gia tăng áp lực lên hàng phòng ngự Indonesia. Đại diện xứ kim chi vượt trội về khả năng tổ chức trận đấu. Họ khiến Indonesia vốn phải thắng nhưng bất lực. Họ không thường xuyên lên bóng suôn sẻ, rất khó áp sát vòng cấm đối phương.

Ở 20 phút cuối, U23 Indonesia tổng tấn công nhưng họ vấp phải hệ thống phòng thủ chắc chắn từ phía U23 Hàn Quốc. Thể hình tốt, thể lực vượt trội cũng giúp Hàn Quốc dễ dàng thắng Indonesia ở những pha tranh chấp tay đôi.

HLV Vadenburg nỗ lực điều chỉnh hàng công, nhưng vô ích khi các pha dàn xếp của U23 Indonesia gần như bị chặn đứng. Cả hiệp 2, họ chỉ tạo ra đúng 1 cơ hội tốt khi Raven có pha hãm thành nguy hiểm. Song cú đánh đầu của anh không đủ căng để gây ra khó khăn cho thủ môn U23 Hàn Quốc. 5 phút bù giờ không giúp chủ nhà Indonesia thay đổi tình thế. Họ chấp nhận thua 0-1 và bị loại. Đội bóng này chỉ có 4 điểm như Lào, thậm chí còn không bằng điểm so với Campuchia (nhì bảng G với 5 điểm).