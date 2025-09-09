HLV U23 Yemen ấn tượng với tinh thần đồng đội của U23 Việt Nam

TPO - Bàn thắng của Thanh Nhàn đã khiến U23 Yemen khép lại vòng loại U23 châu Á 2026 với thất bại. Theo HLV Amin Al-Sunaini, điều dẫn đến thất bại chính là tính tập thể, gắn kết cũng như đẳng cấp của U23 Việt Nam.

Không thể giành chiến thắng trước U23 Việt Nam, U23 Yemen phải nín thở chờ đợi diễn biến các bảng đấu khác để xem họ có thể giành tới VCK U23 châu Á 2026 hay không. Trước đó, đội bóng Tây Á chỉ hai lần góp mặt, đồng thời bỏ lỡ 4 kỳ gần nhất.

Sau trận đấu, HLV Amin Al-Sunaini của U23 Yemen cho rằng vấn đề lớn nhất dẫn đến thất bại chính là sự xuất sắc của U23 Việt Nam. "Đầu tiên, tôi chúc mừng U23 Việt Nam với chiến thắng và tấm vé vào VCK U23 châu Á 2026. Họ đã mang đến rất nhiều khó khăn cho chúng tôi".

Theo HLV Al-Sunaini, U23 Việt Nam là đối thủ rất mạnh và liên tục cải thiện qua từng trận. "Tôi ấn tượng với đội bóng của ông Kim Sang-sik vì tính tập thể, các cầu thủ chơi gắn bó và đồng đội. Họ không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào", ông nói.

"Chúng tôi cũng có một số cơ hội, bao gồm tình huống cuối hiệp một, nhưng không thể ghi bàn. Dù sao tôi cũng hài lòng với màn trình diễn của các học trò, xét trên những gì đang xảy ra tại quê nhà", ông cho biết.