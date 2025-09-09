U23 Việt Nam và chuỗi trận đáng kinh ngạc nơi đất Tổ

TPO - U23 Việt Nam đang tràn đầy quyết tâm sẽ giành chiến thắng trước U23 Yemen để giành vé tới VCK U23 châu Á 2026. Bên cạnh sức mạnh đã được thể hiện, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn tự tin với chuỗi trận như mơ mỗi khi chơi ở vùng đất Tổ linh thiêng Phú Thọ.

Sau 2 trận đã chơi tại Vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam toàn thắng để ngự trị ngôi đầu bảng C với 6 điểm cùng hiệu số +3. Như vậy, những Chiến binh Sao vàng trẻ tuổi tiếp tục kéo dài mạch bất bại khi chơi tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) lên con số 10 (thắng 8 hòa 2). Nói cách khác, mỗi khi thi đấu ở vùng đất Tổ, U23 Việt Nam chưa bao giờ biết đến hai từ thất bại.

Trước Vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam từng chọn Phú Thọ là nơi tổ chức Vòng loại U23 châu Á 2024. Năm đó đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Philippe Troussier cũng nằm ở bảng C, sau đó đánh bại U23 Guam 6-0, hạ U23 Yemen 1-0 và hòa U23 Singapore 2-2.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik dâng hương tại Đền Hùng trước Vòng loại U23 châu Á 2026.

Vào năm 2022, Phú Thọ là nơi U23 Việt Nam đặt đại bản doanh trong chiến dịch săn vàng SEA Games 31. Ngoài trận hòa duy nhất trước U23 Philippines (0-0), đội quân của HLV Park Hang-seo giành trọn 3 điểm trước các đối thủ U23 Indonesia (3-0), U23 Myanmar (1-0) và U23 Timor-Leste (2-0). Trước khi về Mỹ Đình chơi trận chung kết, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Malaysia với bàn thắng của Tiến Linh.

Chuỗi 10 trận bất bại của U23 Việt Nam trên sân Việt Trì còn ấn tượng hơn khi chúng ta ghi tới 19 bàn thắng (trung bình 1,9 bàn/trận) và chỉ thủng lưới 2 bàn (9 trận sạch lưới). Nhìn lại, có thể khẳng định vùng đất Tổ linh thiêng luôn mang đến may mắn, đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi thông qua sự cổ vũ nhiệt tình trên khán đài.

Sự cuồng nhiệt của khán giả Việt Trì là một trong những yếu tố làm nên chiến thắng.

Không chỉ U23 Việt Nam, sân Việt Trì cũng trở thành động lực chiến thắng cho ĐT Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam. Trong chức vô địch ASEAN Cup 2024, ĐT Việt Nam đã chọn Việt Trì là sân nhà, sau đó tạo nên 4 trận thắng, gồm 2 trận vòng bảng (thắng Indonesia 1-0, Myanmar 5-0), 1 trận bán kết (Singapore 3-1) và trận chung kết lượt đi (Thái Lan 2-1). Còn ĐT nữ Việt Nam, chính trên sân này đã giành vé tới VCK Asian Cup nữ 2026 sau 3 trận toàn thắng ở vòng loại trước Maldives, UAE và Guam.

Vì vậy, hoàn toàn có thể tin tưởng vào chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước U23 Yemen trên sân Việt Trì tối nay. Ở trận trước, chiến lược gia người Hàn Quốc đã rất xúc động trước sự cổ vũ của khán giả, bày tỏ niềm hạnh phúc bởi theo ông, "sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ là nguồn động lực lớn cho các cầu thủ". Hôm nay sẽ không khác gì, thậm chí sân Việt Trì hứa hẹn còn đông hơn để tiếp lửa cho U23 Việt Nam nối dài mạch thắng lợi.