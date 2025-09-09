Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

U23 Việt Nam và chuỗi trận đáng kinh ngạc nơi đất Tổ

Thanh Hải Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - U23 Việt Nam đang tràn đầy quyết tâm sẽ giành chiến thắng trước U23 Yemen để giành vé tới VCK U23 châu Á 2026. Bên cạnh sức mạnh đã được thể hiện, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn tự tin với chuỗi trận như mơ mỗi khi chơi ở vùng đất Tổ linh thiêng Phú Thọ.

z6973550823380-02fd3ab06b61350000eb88713313351e.jpg

Sau 2 trận đã chơi tại Vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam toàn thắng để ngự trị ngôi đầu bảng C với 6 điểm cùng hiệu số +3. Như vậy, những Chiến binh Sao vàng trẻ tuổi tiếp tục kéo dài mạch bất bại khi chơi tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) lên con số 10 (thắng 8 hòa 2). Nói cách khác, mỗi khi thi đấu ở vùng đất Tổ, U23 Việt Nam chưa bao giờ biết đến hai từ thất bại.

Trước Vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam từng chọn Phú Thọ là nơi tổ chức Vòng loại U23 châu Á 2024. Năm đó đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Philippe Troussier cũng nằm ở bảng C, sau đó đánh bại U23 Guam 6-0, hạ U23 Yemen 1-0 và hòa U23 Singapore 2-2.

539195122-1101424365524809-9046531926764004773-n.jpg
Thầy trò HLV Kim Sang-sik dâng hương tại Đền Hùng trước Vòng loại U23 châu Á 2026.

Vào năm 2022, Phú Thọ là nơi U23 Việt Nam đặt đại bản doanh trong chiến dịch săn vàng SEA Games 31. Ngoài trận hòa duy nhất trước U23 Philippines (0-0), đội quân của HLV Park Hang-seo giành trọn 3 điểm trước các đối thủ U23 Indonesia (3-0), U23 Myanmar (1-0) và U23 Timor-Leste (2-0). Trước khi về Mỹ Đình chơi trận chung kết, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Malaysia với bàn thắng của Tiến Linh.

Chuỗi 10 trận bất bại của U23 Việt Nam trên sân Việt Trì còn ấn tượng hơn khi chúng ta ghi tới 19 bàn thắng (trung bình 1,9 bàn/trận) và chỉ thủng lưới 2 bàn (9 trận sạch lưới). Nhìn lại, có thể khẳng định vùng đất Tổ linh thiêng luôn mang đến may mắn, đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi thông qua sự cổ vũ nhiệt tình trên khán đài.

z6973847838090-40aa1ca2dd9337a1b4e25e0d1c3d908c-7567.jpg
z6973446073151-3f03a1250026c41516aebf43ff861c30.jpg
z6973501336504-4b71dfd9be8347b3b5dcc80360e1887d.jpg
Sự cuồng nhiệt của khán giả Việt Trì là một trong những yếu tố làm nên chiến thắng.

Không chỉ U23 Việt Nam, sân Việt Trì cũng trở thành động lực chiến thắng cho ĐT Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam. Trong chức vô địch ASEAN Cup 2024, ĐT Việt Nam đã chọn Việt Trì là sân nhà, sau đó tạo nên 4 trận thắng, gồm 2 trận vòng bảng (thắng Indonesia 1-0, Myanmar 5-0), 1 trận bán kết (Singapore 3-1) và trận chung kết lượt đi (Thái Lan 2-1). Còn ĐT nữ Việt Nam, chính trên sân này đã giành vé tới VCK Asian Cup nữ 2026 sau 3 trận toàn thắng ở vòng loại trước Maldives, UAE và Guam.

Vì vậy, hoàn toàn có thể tin tưởng vào chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước U23 Yemen trên sân Việt Trì tối nay. Ở trận trước, chiến lược gia người Hàn Quốc đã rất xúc động trước sự cổ vũ của khán giả, bày tỏ niềm hạnh phúc bởi theo ông, "sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ là nguồn động lực lớn cho các cầu thủ". Hôm nay sẽ không khác gì, thậm chí sân Việt Trì hứa hẹn còn đông hơn để tiếp lửa cho U23 Việt Nam nối dài mạch thắng lợi.

Thanh Hải Thanh Hải
#Vòng loại U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu Vòng loại U23 châu Á 2026 #bxh Vòng loại U23 châu Á 2026 #kết quả bảng C Vòng loại U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #U23 Việt Nam vs U23 Yemen #nhận định U23 Việt Nam vs U23 Yemen #dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Yemen #trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Yemen #tường thuật U23 Việt Nam vs U23 Yemen #U23 Việt Nam vs U23 Yemen live #kết quả U23 Việt Nam vs U23 Yemen #HLV Kim Sang sik #HLV Kim Sang sik U23 Việt Nam #sân Việt Trì

Xem thêm

Cùng chuyên mục