Thể thao

Vì sao Hoà Bình FC bỏ giải hạng Nhất?

Tiểu Phùng
TPO - CLB Hoà Bình FC vừa thông báo sẽ không tham dự giải hạng Nhất 2025/26 vì các lý do bất khả kháng.

anh-chup-man-hinh-2025-09-08-luc-171414.png

Cụ thể theo văn bản của Hoà Bình gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), từ ngày 1/7/2025 sau khi sáp nhập tỉnh, về địa giới hành chính, đội bóng hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. CLB đã đề xuất tỉnh đổi tên thành CLB bóng đá Phú Thọ nhưng chưa hoàn tất thủ tục.

Chuẩn bị cho giải hạng Nhất quốc gia và cúp Quốc gia, đội đã tập trung trở lại. Tuy nhiên mới đây, một số yếu tố bất khả kháng đã ảnh hưởng tới kế hoạch trên.

Một là CLB không đại diện cho tỉnh Phú Thọ tham gia 2 giải đấu trên mà chủ động hoạt động theo luật Doanh nghiệp. Địa phương cũng không tổ chức BTC địa phương để tổ chức các trận đấu của đội bóng, đồng thời với việc CLB được yêu cầu bàn giao lại cơ sở vật chất liên quan hoạt động như sân thi đấu, sân tập, khu lưu trú.

Vì lý do trên, Hoà Bình FC xin không tham dự giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 và cúp Quốc gia 2025/26, đồng thời đề nghị VFF, VPF hướng dẫn thủ tục cần thiết.

Trao đổi với Tiền Phong, một đại diện VPF cho biết với việc Hoà Bình FC nghỉ, giải hạng Nhất sẽ còn 12 đội. BTC sẽ phải tổ chức bốc thăm lại. V-League và giải hạng Nhất có thể sẽ chỉ còn 1.5 suất lên/xuống hạng thay vì 2 như kế hoạch ban đầu.

Theo kế hoạch ban đầu, giải hạng Nhất 2025/26 sẽ khởi tranh ngày 19/9 tới.

Tiểu Phùng
