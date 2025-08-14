Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Sau sáp nhập 3 tỉnh, Phú Thọ trong top 10 giàu nhất nước

Viết Hà Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong 6 tháng đầu năm và tháng 7 năm nay, kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ có sự phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,09%, đứng vào tốp 10 các địa phương có tốc độ phát triển nhất cả nước; thu hút hơn 469 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo ông Tạ Tuấn Sơn - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ, trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân chung của 3 tỉnh đạt 10,09%, đạt 186,4 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung phần lớn ở khu vực công nghiệp - xây dựng với tỷ lệ 46,58%.

VT 3.jpeg
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm đạt 2 con số.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 34,4 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 50%; thu hút hơn 469 triệu USD vốn đầu tư FDI...

7 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Phú Thọ ước tính tăng 25,73% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với mức bình quân cả nước. Các sản phẩm chủ lực duy trì sản lượng ổn định hoặc tăng khá, như linh kiện điện tử, máy tính xách tay, máy điều hòa không khí...

Ông Tạ Tuấn Sơn cho biết, phiên họp thường kỳ tháng 7, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các cơ quan, địa phương tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định giá thuê đất để triển khai các công trình, dự án nhất là các dự án đầu tư công trọng điểm, tạo đà tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm nay.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - khẳng định, tốc độ phát triển kinh tế và thu ngân sách của tỉnh 6 tháng đầu năm và tháng 7 đạt được con số ấn tượng. Thu ngân sách của tỉnh, tốc độ tăng trưởng được Trung ương đánh giá cao và xếp vào tốp 10 của các tỉnh, thành phố có tốc độ phát triển và thu ngân sách nhà nước cao nhất.

"Trong điều kiện khó khăn khi tỉnh thực hiện việc sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, nhưng tất cả các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đời sống của người dân được các cấp, các ngành thực hiện rất tốt, đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của nhân dân. Với đà tăng trưởng như hiện nay, tỉnh Phú Thọ quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 2 con số trong năm 2025”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Viết Hà Viết Hà
#Tốc độ tăng trưởng kinh tế #đạt 2 con số #thu hút vốn FDI #triệu USD #GRDP #chỉ số sản xuất công nghiệp IIP

Xem thêm

Cùng chuyên mục