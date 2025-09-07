Những lời phàn nàn làm nổi bật cái tài của HLV Kim Sang-sik

TPO - Một lần nữa U23 Việt Nam lại giành chiến thắng, và cũng một lần nữa HLV Kim Sang-sik lại cho thấy cái hay của ông, khi luôn biết cách có được kết quả cần thiết, bất chấp một số phàn nàn về lối chơi.

Không ít người hâm mộ khó tính chưa hài lòng với những màn trình diễn của U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á. Họ cho rằng các học trò của HLV Kim Sang-sik lẽ ra phải có chiến thắng đậm đà hơn trước U23 Bangladesh và U23 Singapore, những đội có thực lực yếu hơn nhiều. Các khán giả cũng mong đợi vào các pha lên bóng mượt mà, tấn công dồn dập và phối hợp bắt mắt. Tóm lại, là "chưa sướng".

Tuy nhiên, hãy nhớ lại ngày đầu HLV Kim Sang-sik tiếp quản các đội tuyển Việt Nam. Khi được hỏi về triết lý huấn luyện, chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh điều ông luôn theo đuổi không gì khác ngoài "triết lý chiến thắng". Ông cũng thích bóng đá đẹp và hào hứng với tấn công, nhưng đồng thời cũng đề cao sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và đặc biệt chú trọng kết quả.

Thành thực mà nói, trong bóng đá, tất cả đều vô nghĩa nếu kết quả tốt không được tạo ra. Trước HLV Kim Sang-sik, người tiền nhiệm Philippe Troussier cố gắng theo đuổi thứ bóng đá tấn công dựa trên kiểm soát bóng mà quên đi kết quả. Tới một lúc, sự kiên nhẫn cạn kiệt. Ông thầy người Pháp phải ra đi, bỏ lại sau lưng công trình dang dở.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore với tỷ số tối thiểu. (Ảnh: Ngọc Tú)

HLV Kim Sang-sik không phải chiến thuật gia, cũng không ôm ấp triết lý cao siêu. Ông chỉ đơn giản tạo nên chiến thắng, bằng cách này hay cách khác. Đôi khi người hâm mộ cảm thấy chưa đã mắt, thậm chí bực bội với các màn trình diễn thiếu thuyết phục và có phần nhàm chán.

Nhưng rồi, tất cả tan biến vào hư vô khi ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và U23 Việt Nam đăng quang U23 Đông Nam Á 2024. Trong phần lớn các trường hợp, kết quả luôn biện minh cho phương tiện.

Có thể nói, với triết lý chiến thắng, HLV Kim Sang-sik là bậc thầy xây dựng chiến lược tổng thể cho một giải đấu. Ông không bao giờ gắn bó với một đội hình cố định, mà liên tục xoay tua. Điều này vừa tránh nguy cơ đội bóng rơi vào tình trạng mệt mỏi (nhất là trong bối cảnh thời tiết nắng nóng hiện tại), vừa mang lại sự tươi mới và động lực cho các cầu thủ. Dĩ nhiên, nó cũng gây ra sự hoang mang cho đối thủ, vì không thể đoán trước.

Trong rất nhiều trận đấu, HLV Kim Sang-sik luôn tìm ra cách để đánh bại đối thủ. (Ảnh: Anh Đức)

Chính vì đội hình thường xuyên thay đổi, việc thiếu mượt mà hoàn toàn dễ hiểu. Hơn nữa, việc tìm kiếm dữ liệu đối thủ Đông Nam Á hoặc dạng trung bình ở châu Á, nhất là lứa U23, không hề dễ dàng. Chính HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận, các cộng sự của ông có rất ít video chất lượng để phân tích. Do đó, xây dựng phương án A hoàn hảo cho mỗi trận đấu là điều khó khăn.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik bù đắp điều này bằng khả năng thích ứng nhanh với các diễn biến thực tế trên sân, sau đó thiết lập phương án B với các điều chỉnh phù hợp. Rất nhiều trận đấu mà chiến lược gia người Hàn Quốc đứng trên đường pitch, luôn có cảm giác ông dùng thời gian hiệp một để điều nghiên đối thủ và phát hiện các lỗ hổng, sau đó tung những quân bài tương thích để khai thác và kết liễu đối thủ.

Như ở chiến thắng trước U23 Singapore, những điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai, gồm Phi Hoàng, Văn Thuận và Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, đều phát huy hiệu quả. U23 Việt Nam pressing mạnh mẽ hơn, khả năng chuyển đối trạng nhanh hơn, để rồi tạo ra áp lực lớn và liên tục ở khu vực 1/3 sân đối phương.

HLV Kim Sang-sik đã cho thấy khả năng ứng biến và phát hiện, khai thác triệt để sai lầm của đối thủ. (Ảnh: Như Ý)

Cuối cùng U23 Singapore đánh mất sự tập trung và sụp đổ trước sức ép. Quả tạt chuẩn xác của Phi Hoàng và pha bật cao lắc đầu của Văn Thuận đã mang về bàn thắng duy nhất, đủ để đảm bảo 3 điểm cho đội quân của HLV Kim Sang-sik.

Cũng phải nói thêm, Văn Thuận đã trở thành cầu thủ thứ 9 ghi bàn cho Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi ở 6 trận gần nhất. Sự đa dạng đáng kinh ngạc này chính là mặt tích cực của chính sách luân phiên, khiến mọi nhân tố đều có cơ hội tỏa sáng và đóng vai người hùng.

Có thể ở trận cuối gặp U23 Yemen, chúng ta sẽ lại chào đón một người hùng mới, gia nhập vào danh sách dài các cầu thủ lập công, và mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam. Khi ấy với tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2026, sẽ không ai phàn nàn về những màn trình diễn. Một lần nữa, kết quả sẽ giúp biện minh cho phương tiện.