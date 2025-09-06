U23 Việt Nam sẽ tiến rất xa bởi những điều tuyệt vời đang được tạo ra

TPO - Nếu để khái quát U23 Việt Nam, chỉ có thể dùng từ khó đoán. Đôi khi đội quân của HLV Kim Sang-sik mang đến sự nhàm chán nhưng đôi khi lại tạo nên những khoảnh khắc bắt mắt và bùng nổ. Cách tiếp cận và sử dụng nhân sự cũng thường gây bất ngờ, bên cạnh sự phong phú đáng kinh ngạc về nguồn cung bàn thắng.

U23 Việt Nam đang ở trong quãng thời gian tuyệt vời. Những Chiến binh Sao vàng trẻ tuổi đã bất bại kể từ tháng 9/2024 đến nay, đồng thời duy trì thành tích toàn thắng ở 5 trận gần nhất vắt qua hai giải đấu, từ Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 mà chúng ta đã đăng quang tới Vòng loại U23 châu Á 2026.

Cũng không chỉ là kết quả, rất nhiều nét tích cực đã được tạo ra trong lối chơi của U23 Việt Nam. Đầu tiên là một phong cách hiện đại, khi các học trò của HLV Kim Sang-sik có thể chơi pressing tầm cao đầy hiệu quả như đã thể hiện ở trận thắng U23 Bangladesh ngày 3/9 tại sân vận động Việt Trì.

Đó là lúc họ đẩy cao đội hình, toàn đội tạo áp lực mạnh mẽ ngay bên phần sân đối phương. Điều này cũng diễn ra đồng bộ và có tổ chức, ép đối phương mắc sai lầm, đoạt bóng và chuyển đổi trạng thái sang tấn công nhanh chóng.

U23 Việt Nam mang đến những nét tích cực ở lối chơi.

Những gì các cầu thủ thực hiện sau đó mới thực sự đáng kinh ngạc. Hãy xem tình huống phút 82. Thái Sơn ập vào, đẩy bóng cho Xuân Bắc rồi nhận lại nó rồi chuyền cho Viktor Lê, người cũng rất nhanh chuyền tới chân Xuân Bắc. Tiếp theo, bóng được luân chuyển tới Văn Khang và cú cứa lòng được tung ra về góc xa.

Pha dứt điểm này không thể trở thành bàn thắng bởi phản xạ xuất sắc của thủ môn Mehdi Srabon, nhưng nó dẫn đến quả đá phạt góc mà Viktor Lê đã lập công, ấn định tỷ số 2-0. Ngoài ra, một loạt pha đập nhả, phối hợp trong phạm vi hẹp ngay trung lộ mà các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện thực sự bắt mắt.

Tất cả cho thấy sự tự tin, điềm tĩnh và gắn kết. Đồng thời, nó được hình thành từ một hệ thống tấn công với ý tưởng rõ ràng và tính tổ chức cao. Các cầu thủ biết họ nên ở đâu, di chuyển thế nào cả khi không bóng lẫn có bóng, để có thể tạo nên một cuộc tấn công chất lượng ngay lập tức với đầy đủ các nhân sự cần thiết. Bàn mở tỷ số phút 15, với đường chọc khe thông minh của Đình Bắc để Ngọc Mỹ lập công là một ví dụ khác.

Các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik dám mạo hiểm, không ngại phối hợp trong không gian hẹp và tin tưởng vào bản thân để sẵn sàng thực hiện các pha dứt điểm.

Những miếng đánh sắc sảo cùng sự tin tưởng vào bản thân khiến U23 Việt Nam không phụ thuộc quá nhiều vào các pha bóng cố định. Họ hoàn toàn đủ khả năng ghi bàn từ những tình huống mở (chỉ hơi thiếu may mắn trong trận đấu với U23 Bangladesh). Bên cạnh đó, đội quân của HLV Kim Sang-sik cũng rất đang dạng nguồn cung bàn thắng.

10 bàn thắng gần nhất ghi ở 5 trận đã qua được tạo nên bởi 8 cầu thủ khác nhau, gồm Hiểu Minh, Đình Bắc, Văn Khang, Lý Đức, Xuân Bắc, Công Phương và Ngọc Mỹ, Viktor Lê. Mọi cầu thủ đều được khuyến khích tham gia tấn công và ghi bàn, để rồi thiết lập một tập thể cùng nhau tỏa sáng.

Dĩ nhiên không phải lúc nào U23 Việt Nam cũng pressing tầm cao, đập nhả, phối hợp lôi cuốn. Như HLV Kim Sang-sik đề cập, thời tiết nắng nóng những ngày này làm tiêu hao thể lực các cầu thủ. Họ không thể chơi với cường độ cao liên tục trong suốt 90 phút.

HLV Kim Sang-sik luôn xây dựng chiến lược tổng thể cho một giải đấu để có tính toán phù hợp cho từng trận.

Cùng với đó là tính cách thận trọng của chiến lược gia người Hàn Quốc. Ông muốn đảm bảo sự cân bằng giữa công và thủ, đồng thời tính toán đường dài. Đây là lý do U23 Việt Nam (cũng như ĐT Việt Nam) luôn có thành tích tốt trong các giải đấu đã tham dự, đồng thời giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất ở các trận đấu cụ thể.

9 trận gần nhất (bao gồm các trận ở Giải Giao hữu CFA Team China 2024 và 2025, không tính giao hữu đơn lẻ), U23 Việt Nam bất bại, thắng 6 và 3 trận hòa U23 Hàn Quốc, U23 Uzbekistan, U23 Trung Quốc. Cũng không trận nào đội quân của HLV Kim Sang-sik bị thủng lưới quá 1 bàn (4 trận sạch lưới).

Vì vậy, đôi khi U23 Việt Nam sẽ có những lúc gây nhàm chán với những đường chuyền dài, nhưng vào lúc khác, họ có thể tạo nên các khoảnh khắc bùng nổ, với các tình huống đẹp mắt khiến tất cả phải bật dậy. Một đội bóng khó đoán (từ nhân sự và đội hình xuất phát) lại đầy biến ảo đương nhiên sẽ tiến rất xa.