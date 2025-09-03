HLV Kim Sang-sik nói gì về Viktor Lê, Thanh Nhàn cũng như màn trình diễn của U23 Việt Nam?

TPO - U23 Việt Nam đã có một khởi đầu thuận lợi ở bảng C Vòng loại U23 châu Á 2026 với chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh, HLV Kim Sang-sik cho biết các cầu thủ của ông vẫn phải cải thiện một số chi tiết, nhưng về tổng thể, đã khiến ông hài lòng.

Với hai bàn thắng của Ngọc Mỹ và Viktor Lê, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U23 Bangladesh để tạo nên khởi đầu thuận lợi, vươn lên dẫn đầu bảng C Vòng loại U23 châu Á 2026. HLV Kim Sang-sik cho biết ông rất hài lòng với kết quả, mặc dù trận đấu diễn ra trong thời tiết oi bức ở Việt Trì.

"Trong hiệp hai U23 Việt Nam có rất nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt nhưng thủ môn của U23 Bangladesh đã chơi xuất sắc, ngăn cản chúng tôi ghi nhiều hơn hai bàn thắng, đồng thời cũng không gặp may vì các tình huống chạm xà ngang hay cột dọc. Tuy nhiên, tôi hạnh phúc với chiến thắng ở trận đầu tiên của Vòng loại U23 châu Á 2026 và tin rằng U23 Việt Nam vẫn có thể cải thiện để tốt hơn", chiến lược gia người Hàn Quốc nói.

Nói về hiệp hai, U23 Việt Nam đã tạo nên thế trận tốt hơn nhiều so với hiệp một và một phần lý do là sự xuất hiện của Viktor Lê. HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Viktor vào sân và thể hiện rất tốt và tuân thủ đấu pháp mà Ban huấn luyện đề ra", HLV 48 tuổi nhận xét, "Tôi rất vui vì màn trình diễn của cậu ấy và nhân đây, cũng chúc mừng Viktor vì bàn thắng đã ghi trong màu áo U23 Việt Nam".

Về Thanh Nhàn, ông nói: "Đây là trận đấu đầu tiên Thanh Nhàn trở lại sau chấn thương. Tôi rất hài lòng với cách cậu ấy chơi trên sân, đặc biệt là những tình huống thoát xuống phía sau hàng thủ đối phương". Với Xuân Bắc, ông ca ngợi "đây là cầu thủ có nền tảng có thể lực tốt, chạy rất nhiều", tuy nhiên "cần cải thiện thêm về độ chính xác trong các đường chuyền cũng như cách di chuyển thế nào cho hợp lý để toàn diện hơn".

Cũng trong ngày 3/9, HLV Kim Sang-sik đã dự khán trận đấu giữa U23 Singapore và U23 Yemen, qua đó có cái nhìn sơ bộ về hai đối thủ sắp tới. "Tôi nhận thấy thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến thể lực cũng như màn trình diễn của hai đội. Nhưng cũng cần phải nói, trình độ các đội tại bảng C tương đương nhau và chúng tôi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt kết quả tốt", HLV Kim Sang-sik nói đầy thận trọng.