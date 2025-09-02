Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HLV Kim Sang-sik: 'Các cầu thủ đang tràn đầy quyết tâm và sẽ biến niềm tự hào thành các chiến thắng'

TPO - Trước thềm Vòng loại U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ về không khí rộn ràng của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, niềm tự hào trào dâng trong các cầu thủ, tương lai của Trần Thành Trung cũng như Viktor Lê và cả các đối thủ sắp tới.

Trước khi bắt đầu buổi họp báo chiều 2/9, HLV Kim Sang-sik đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể người dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. "Tôi tin người dân Việt Nam đều tự hào với những gì đã làm được trong 80 năm qua và đây sẽ là động lực để đưa đất nước phát triển. Các cầu thủ của tôi cũng cảm thấy vinh dự khi thi đấu vào dịp này và họ tràn đầy quyết tâm để giành chiến thắng ở các trận đấu cũng như đạt kết quả cao nhất ở Vòng loại U23 châu Á 2026", chiến lược gia người Hàn Quốc nói.

Về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam cho giải đấu, HLV Kim Sang-sik cho rằng một số thành công vừa qua, bao gồm chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023, giúp mang lại sự tự tin cũng như nguồn cảm hứng cho các cầu thủ U23 Việt Nam. "Hiện tất cả đang ở tình trạng tốt, cũng không có trường hợp chấn thương nào trừ Văn Khang có một chút vấn đề nhỏ, song vẫn có thể ra sân ở trận mở màn", ông tiết lộ.

Về cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, người sẽ không dự Vòng loại U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik nói rằng trong lần tập trung này ông lựa chọn 23 cầu thủ và bổ sung thêm Trần Thành Trung để thông qua các buổi tập có những đánh giá sơ bộ. Sau các buổi tập luyện, ông ca ngợi Trần Thành Trung sở hữu bộ kỹ năng tốt và tinh thần quyết tâm cao. Trong tương lai, đây sẽ là một sự bổ sung chất lượng cho đội tuyển và cá nhân cầu thủ này cũng rất triển vọng. "Tôi tin cậu ấy sẽ góp mặt ở các giải đấu tiếp theo", ông chia sẻ.

Với cầu thủ Việt kiều khác là Viktor Lê, lý giải cho việc anh chưa có suất đá chính, HLV Kim Sang-sik cho biết, tuy Viktor Lê là cầu thủ chất lượng nhưng mỗi trận đấu ông và Ban huấn luyện sẽ có các tính toán phù hợp và cách tiếp cận cụ thể.

Tại Vòng loại U23 châu Á 2026 cũng tương tự. Theo HLV Kim Sang-sik, những ngày qua Ban huấn luyện đã nghiên cứu các đối thủ dựa trên phân tích video. Mặc dù vậy, không phải lúc nào cũng tìm được video chất lượng. Thế nhưng ông tin rằng U23 Yemen sẽ là đối thủ lớn nhất. "Dù sao mọi đối thủ đều được tôn trọng và U23 Việt Nam sẽ có kế hoạch chi tiết cho từng trận đấu", ông nói.

