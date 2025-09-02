Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Liverpool bị 'lật kèo' ở giờ chót, hụt mất trung vệ đội tuyển Anh

Đặng Lai

TPO - Trong nỗ lực cuối cùng, Liverpool đã ở rất gần Marc Guehi, trung vệ của Crystal Palace. Tuy nhiên trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, hậu vệ này lại bị đóng sập cơ hội sang Anfield.

fb09efd67f6af483ce56aabe536ed148y29udgvudhnlyxjjagfwaswxnzu2nzq0nzq5-281317241-1.jpg

Các bên đã tức tốc với nỗ lực đưa thương vụ về đích ở ngày cuối. Liverpool đồng ý chi hơn 35 triệu bảng kèm các điều khoản phụ để thuyết phục đối tác. Họ chấp nhận yêu cầu của Palace, để CLB này hưởng 10% trên tổng số tiền nếu Liverpool bán Guehi trong tương lai. Trung vệ tuyển Anh cũng đồng ý các điều khoản cá nhân với The Kop. Trên trang cá nhân, anh đăng thông điệp chia tay Palace.

Trong thời gian đó, thậm chí Liverpool còn làm thủ tục đăng ký anh thi đấu ở Premier League 2025/26 dưới màu áo của họ. Nhưng sau cùng, tất cả "xôi hỏng bỏng không" vì Crystal Palace. CLB này từ chối vào phút chót với lý do không tìm được người thay thế cho Guehi.

Thực ra, họ đã có kế hoạch khỏa lấp vị trí mà trung vệ tuyển Anh để lại. Nhưng ưu tiên số 1 của Palace là Julio Igor bất ngờ chọn gia nhập West Ham. Trong bối cảnh chỉ còn vài giờ nữa sẽ đóng cửa sàn chuyển nhượng, HLV Oliver Glasner nhất quyết không để Guehi ra đi. Ông hiểu rằng mình không thể tìm ra người thay thế trung vệ tuyển Anh, ít nhất là đến tháng 1 năm sau.

liverpool-1-2.jpg
HLV Slot tiếc vì không thể tìm ra người đá cặp với Van Dijk

Trước sức ép từ Glasner, ban lãnh đạo Palace đành đi đến một quyết định khó khăn, là từ chối Liverpool. Chắc chắn The Kop không thể vui với bước ngoặt này. Nhưng dù sao thì họ vẫn không quá lo lắng. 2 ngày trước, Liverpool đã chiêu mộ được trung vệ cao 1m95, Giovanni Leoni với giá 25 triệu bảng.

Liverpool chốt sổ mùa hè sôi động với tổng chi lên tới 417 triệu bảng, lớn nhất thế giới. Các tân binh của họ gồm Wirtz, Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni và đặc biệt là thương vụ kỷ lục Alexander Isak (130 triệu bảng).

Đặng Lai
#Ngoại hạng Anh #Premier League #chuyển nhượng Ngoại hạng Anh #tỷ số Ngoại hạng Anh #Guehi #Liverpool #Marc Guehi

