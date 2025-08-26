Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Salah kiến tạo, kỷ lục gia 16 tuổi ghi bàn giúp Liverpool đánh bại Newcastle

Đặng Lai

TPO - Liverpool cần đến bàn thắng quyết định ở phút thứ 100 của cầu thủ 16 tuổi Rio Ngumoha mới có thể đánh bại Newcastle với tỷ số 3-2. Và người đóng góp trong pha bóng này, không ai khác chính là Mohamed Salah.

20250826-012455-0.jpg
Hàng thủ Newcastle bất lực chứng kiến Ngumoha ghi bàn

Rạng sáng nay, trận đấu cuối cùng vòng 2 Ngoại hạng Anh đã diễn ra giữa Newcastle và Liverpool. Như thường lệ, nhà ĐKVĐ thể hiện 2 bộ mặt trái ngược với sự bùng nổ nơi hàng công và mong manh ở tuyến phòng ngự.

Trận đấu diễn ra khá quyết liệt, với 19 lỗi chỉ riêng trong hiệp 1. Newcastle chơi rát để hạn chế khả năng tấn công từ Liverpool. Họ cũng tạo ra một số cơ hội ở thời gian đầu.

Bất chấp thế trận ấy, Liverpool vẫn là đội mở tỷ số. Họ dẫn bàn phút 35 nhờ công của tiền vệ Ryan Gravenberch. Nhận đường kiến tạo của Cody Gakpo, Gravenberch dứt điểm gọn gàng mở điểm cho The Kop.

bf09acfbdb44253b1d761898ec7d6146c85fd83c9059f0f0751eb84cbb1fcc3a-1200-675.jpg

Newcastle chỉ còn 10 người ở cuối hiệp 1. Anthony Gordon bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi thô bạo với Virgil van Dijk. Lợi thế nhân đôi cho các vị khách và đầu hiệp 2, Liverpool đã tìm được bàn thắng thứ 2. Người ghi bàn là tiền đạo Hugo Ekitike với cú đặt lòng mẫu mực.

Thế nhưng lúc này, “căn bệnh” phòng ngự lỏng lẻo đã khiến họ gặp khó. Newcastle gỡ lại 1 bàn với pha đánh đầu ghi bàn của Bruno Guimaraes ở phút 57. Trên đà hưng phấn, các cầu thủ chủ nhà thi đấu ngang ngửa đối thủ dù thiếu người. Họ đã có được bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 88.

Phút 90+10, Liverpool có pha xuống biên cực hay bên cánh phải, Mohamed Salah thực hiện đường căng ngang và cầu thủ 16 tuổi mới vào sân Rio Ngumoha nhận bóng ở thế trống trải và dứt điểm ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Liverpool. Ngumoha (16 tuổi 361 ngày) cũng lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Premier League của Liverpool, phá kỷ lục do Michael Owen nắm giữ

Đặng Lai
#Ngoại hạng Anh #Liverpool #Liverpool ghi bàn #Newcastle #Salah #kết quả Ngoại hạng Anh #tỷ số Ngoại hạng Anh #tỷ số bóng đá

