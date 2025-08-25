Nhận định Newcastle vs Liverpool, 02h00 ngày 26/8: Lữ đoàn đỏ đòi nợ

TPO - Nhận định bóng đá Newcastle vs Liverpool, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây sẽ là lần đầu tiên hai đội bóng gặp nhau kể từ trận chung kết Cúp Liên đoàn hồi tháng 3. Newcastle đã giành chiến thắng 2-1 để chấm dứt cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài 70 năm. Giờ là lúc Liverpool đòi nợ.

Nhận định trước trận đấu Newcastle vs Liverpool

Một câu chuyện chuyển nhượng chưa có hồi kết đã trở thành bối cảnh tăng thêm sự cho trận đấu hấp dẫn vào đêm nay, khi Alexander Isak đang làm hết sức để “chuộc mình” thoát khỏi St James Park và mau chóng gia nhập nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.

Cầu thủ người Thụy Điển và Newcastle gần đây đã có những tuyên bố chỉ trích qua lại, khi Isak cáo buộc Newcastle đã phá vỡ lời hứa và tuyên bố rằng mối quan hệ của họ là “không thể tiếp tục”, trong khi CLB khẳng định rằng không hề có thỏa thuận nào cho phép anh rời đi vào mùa hè này.

Giữa lúc phải trả lời những câu hỏi cũ rích trong các buổi họp báo, HLV Eddie Howe đã tìm kiếm phương án tấn công thay thế Isak nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Liverpool vào đêm nay, nhưng nhiệm vụ ấy chưa được hoàn thành. Sự sốt ruột của Newcastle là rất lớn khi hàng công của họ đã không thể hiện được sự sắc bén vốn có trong trận mở màn mùa giải trước Aston Villa.

Sau khi Ezri Konsa bị truất quyền thi đấu khiến Villa chỉ còn 10 người, song Newcastle vẫn không thể tận dụng lợi thế để ghi bàn. Trận hòa 0-0 ấy đã nối tiếp chuỗi thành tích bết bát của Chích chòe ở cuối mùa giải trước. Newcastle hiện đã không ghi bàn trong 3 trận liên tiếp tại Premier League.

Kể từ thời điểm tháng 2/2020, đội bóng này chưa từng trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không ghi bàn tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Nhiệm vụ của họ vào đêm nay là không được giẫm vào vết xe đổ này.

Phong độ, lịch sử đối đầu Newcastle vs Liverpool

Việc không có Isak không phải là vấn đề đối với Liverpool trong trận đấu đầu tiên của Premier League mùa giải 2025/26. Đội bóng này vẫn có được 3 điểm nhờ những phút cuối bùng nổ. Chiesa bắt volley đưa tỷ số lên 3-2 và Salah ấn định chiến thắng 4-2.

Đó là trận đấu đầy triển vọng của Hugo Ekitike. Cầu thủ này cho thấy anh đang hòa nhập tốt vào hệ thống. Hugo Ekitike ghi bàn, Hugo Ekitike kiến tạo. Anh đang trở thành nhân vật chính, đủ sức làm quên đi Luis Diaz.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự yếu kém vẫn là nỗi trăn trở của Liverpool. Họ đã bị Semenyo chọc thủng lưới tới 2 lần trong trận. Liverpool đã bù đắp cho điểm yếu ở hàng thủ bằng lối tấn công sắc bén để chấm dứt chuỗi bốn trận không thắng tại Premier League, đồng thời khắc phục hậu quả của trận thua đáng thất vọng trước Crystal Palace tại Community Shield.

Tuy nhiên ở một hành trình dài họ không thể để điều đó lặp lại. Trước mắt, The Kop sẽ có nhiệm vụ “vá” hàng thủ trong màn đọ sức Newcastle vào đêm nay. Nếu giữ mành lưới, Liverpool càng thêm tự tin hướng tới mục tiêu 3 điểm.

Những thống kê đang mang tới cho họ tự tin. Thứ nhất, Newcastle đang tấn công tệ với chuỗi 4 trận không biết ghi bàn là gì từ mùa trước. Thứ 2, Chích chòe không thể giành chiến thắng trong bất kỳ trận đấu nào ở 17 trận gần nhất gặp nhà đương kim vô địch Premier League.

Trên hết, Liverpool cần đòi nợ Newcastle sau khi họ thua đối thủ ở chung kết Cúp Liên đoàn mùa trước. Quá nhiều yếu tố ủng hộ The Kop ở cặp đấu này.