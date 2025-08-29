Newcastle vung tiền mua tiền đạo lạ, Isak rộng đường sang Liverpool

TPO - Sau một loạt thất bại trên thị trường chuyển nhượng, Newcastle bất ngờ bạo chi chiêu mộ tiền đạo Stuttgart, Nick Woltemade. Thương vụ này có thể sẽ mở đường cho Alexander Isak sang Newcastle.

Woltemade trên đường đến Ngoại hạng Anh

Theo các nguồn tin uy tín ở Đức và Anh, Newcastle đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Stuttgart, Nick Woltemade với giá 75 triệu euro kèm theo phụ phí 5 triệu euro. Đây được xem là con số khổng lồ cho cầu thủ ít danh tiếng này.

Nick Woltemade mới nổi lên ở mùa giải trước với 17 bàn sau 33 trận đấu cho Stuttgart. Một năm trước đó, Woltemade chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn sau 30 trận đấu cho Werder Bremen ở Bundesliga. Anh thậm chính từng bị đẩy xuống giải hạng 3 Đức thi đấu theo dạng cho mượn ở mùa giải 2022/23.

Hồi đầu mùa hè, Bayern Munich đã tiếp cận Nick Woltemade nhưng nhanh chóng rút lui vì mức giá Stuttgart yêu cầu. Thực tế, tiền đạo 23 tuổi này cũng không phải mục tiêu hàng đầu của Newcastle. Trong thời gian qua, “Chích chòe” liên tục thất bại trong việc chiêu mộ Liam Delap, Joao Pedro, Hugo Ekitike và Sesko. Họ cũng gặp khó trong nỗ lực giành chữ ký của Wissa và Jorgen Strand Larsen, trong khi tiền đạo chủ lực Alexander Isak đình công để đòi sang Liverpool.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025 sắp đóng cửa, Newcastle quyết định “đặt cược” vào Nick Woltemade. Mức giá 80 triệu euro sẽ giúp Woltemade vượt qua chính Isak để trở thành hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chích chòe.

Nick Woltemade này nổi bật với chiều cao 1m98 nhưng sở hữu lối đá khéo léo. Anh có xu hướng chơi rộng và được đánh giá có nhiều nét tương đồng với Isak. Với việc bạo chi mua Woltemade, Newcastle nhiều khả năng sẽ mở đường cho Isak chuyển đến Liverpool. Trước đó, Newcastle đã từ chối đề nghị 130 triệu euro của Liverpool dành cho tiền đạo người Thụy Điển.