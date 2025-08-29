Giữa những cuộc đua khắc nghiệt nhất thế giới

TP - “Tôi đặt ra mục tiêu trở thành người Việt Nam bền bỉ nhất thế giới. Tôi muốn mình là phiên bản tốt hơn của chính mình sau khi chinh phục được những thử thách mới, như vậy cuộc sống mới ý nghĩa”, Thanh Vũ chia sẻ với Tiền Phong khi đang trên máy bay để chuẩn bị cho thử thách sắp tới…

Từ cô gái văn phòng…

Thanh Vũ chạy băng qua sa mạc Atacama năm 2016

Trong cộng đồng thể thao sức bền, Thanh Vũ nổi tiếng sau một loạt thành tích rất đáng nể ở các cuộc chạy siêu khó dài hàng trăm kilomet trên sa mạc, núi cao, hay cuộc thi 3 môn phối hợp khắc nghiệt nhất thế giới. Nếu nhìn qua những con số thống kê siêu khủng của các thử thách, nhiều người sẽ nghĩ Thanh Vũ hẳn phải là vận động viên chuyên nghiệp.

Thanh Vũ (tên thật là Vũ Phương Thanh) sinh năm 1990 tại Hà Nội. Cô theo học quản trị kinh doanh tại Canada và Anh rồi làm chuyên viên phân tích tài chính của hãng tin tài chính Bloomberg Singapore, một công việc ở tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng khi mới ra trường vốn là niềm mơ ước của nhiều bạn trẻ.

Thế nhưng, mọi thứ phẳng lặng quá lại khiến cô gái gốc Hà thành này cảm thấy không trọn vẹn. Năm 2015, Thanh Vũ quyết định nghỉ việc, đi tìm những thử thách mới để cuộc sống của bản thân trở nên có ý nghĩa hơn.

“Khi tạm gác công việc mọi người cho là tốt ở Singapore, Thanh muốn thực sự là chính mình. Quyết định đặt công việc tốt như thế xuống, học cách sống, học cách trở thành người mình muốn rất giá trị. Mỗi sự đánh đổi đều có rủi ro nhất định. Địa vị, danh vọng có thể không được mọi người đánh giá cao như trước nữa”, Thanh bộc bạch.

“Sau khi đi làm được một vài năm, Thanh có cảm giác hơi trống rỗng, mông lung dù sự thăng tiến vẫn rất tốt. Thanh muốn bước vào trang tiếp theo của cuộc đời khác đi, mạnh mẽ hơn táo bạo hơn. Cuộc sống quý giá này không thể sống cho có, cho qua ngày. Cuộc sống này lẽ ra thú vị hơn, đáng sống hơn”.

Thanh Vũ tự hào cầm lá cờ Tổ quốc khi là người Việt Nam đầu tiên tham dự Deca-Triathlon World Championship (Swiss Ultra) và vô địch năm 2022

…Ðến nữ chiến binh chinh phục

Thay vì tụ tập với bạn bè, cô gái 9X này đã dành rất nhiều thời gian chuyên tâm tập luyện trước khi lao vào các cuộc “hành xác” ở ngoài biên giới Việt Nam, nơi cô có thể tích lũy những bài học giá trị cho bản thân và truyền tải năng lượng tích cực đến những người xung quanh mình.

Năm 2016, cô gái sinh năm 1990 là người phụ nữ Đông Nam Á đầu tiên vượt 4 sa mạc trong giải chạy ultra marathon 4 Deserts Grand Slam (bao gồm sa mạc Atacama ở Chile, sa mạc Gobi ở Trung Quốc, sa mạc Namib ở Namibia, và sa mạc lạnh Antarctica ở châu Nam Cực) với tổng quãng đường khoảng 1.000km. Hành trình vượt sa mạc này giúp Thanh có thêm sự tự tin rằng một người bình thường cũng có thể làm điều phi thường. Đây là bàn đạp để Thanh Vũ “bung lụa” ở các thử thách đa dạng

kế tiếp.

Tháng 5/2017, Thanh hoàn thành giải chạy The Track với cự ly 522 km ở Australia kéo dài 9 chặng, 10 ngày. Tháng 9/2017, cô tham gia giải chạy danh tiếng Ultra Trail du Mont-Blanc 171 km tại Pháp (DNF - không hoàn thành khi chỉ còn cách đích 24km). Đây cũng là “thất bại” đầu tiên đáng tiếc của Thanh. Tiếp sau đó là các thử thách Grand to Grand Ultra dài 273 km tại Bắc Mỹ (năm 2018), Everest Trail Race tại Nepal dài 186 km (năm 2019) trước khi đại dịch Covid ập tới.

Thanh Vũ hoàn thành giải Ironman Vô địch thế giới tại Kona, Hawaii sau 14 giờ 31 phút

Năm 2022, Thanh Vũ trở thành người Việt Nam đầu tiên vô địch thế giới ba môn phối hợp cự ly siêu dài - Deca ultra triathlon (10 lần nội dung 3 môn phối hợp bơi 3,8km-đạp xe 180km-chạy bộ 42,2km) - tại giải Swiss Ultra 2022. “Nữ siêu nhân” này hoàn thành 38 km bơi, 1.800km đạp xe và chạy bộ 422km với tổng thời gian 328 giờ 27 phút 55 giây, tương đương gần 14 ngày! Với thành tích ấn tượng này, Ủy ban Olympic Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho Thanh Vũ để cổ vũ, động viên tinh thần dấn thân của cô gái trẻ. Thanh đại diện cho thế hệ phụ nữ Việt Nam mới: độc lập, tự chủ và mạnh mẽ. Câu chuyện của cô đã truyền cảm hứng đến với hàng triệu phụ nữ ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.

Tháng 3/2024, Thanh hoàn thành thử thách đi bộ 500km trên tuyết trong hơn 9 ngày ở giải Montane Lapland Arctic Ultra (MLAU).

Tháng 10/2024, Thanh chạm tới đỉnh cao mới “không tưởng”: Triple Deca Continuous tại Thụy Sĩ. Thử thách tương đương 30 cuộc thi Ironman 140.6 liên tục với tổng cộng 114 km bơi (giới hạn thời gian 96 giờ ở bể bơi 50m), 5.400 km đạp xe (giới hạn thời gian 550 giờ trên cung đường dài 7km) và 1.260 km chạy bộ (giới hạn thời gian 550 giờ trên cung đường dài 1km). Đây là thử thách mà trên thế giới không có nhiều người can đảm tham dự. Tổng quãng đường là 6.810km, gấp gần 3 lần chiều dài của con đường dài nhất Việt Nam. Thanh hoàn thành sau hơn 1.044 giờ, trở thành người châu Á đầu tiên và là một trong số ít phụ nữ hoàn tất thử thách này. Có 6 người trong tổng số 14 VĐV tham gia bỏ cuộc.

Tinh thần Việt Nam trên đường đua

“Tôi không có tài năng gì đặc biệt, huấn luyện viên của tôi cũng nói thể lực của tôi bình thường. Chính ý chí, quyết tâm đã giúp tôi hoàn thành mục tiêu. Tôi hy vọng việc mình làm được sẽ mở đường cho những phụ nữ khác để tiếp tục chinh phục thử thách và tỏa sáng”, Thanh tâm sự.

Dầm mình bơi trong làn nước lạnh tê tái 15 độ C trong hồ bơi hàng giờ đồng hồ, đạp xe giữa cái nắng, cái gió thổi táp mặt, bay cả lớp kem chống nắng hay trong cơn mưa rả rích suốt cả ngày, Thanh Vũ đã khóc trong cuộc đua ba môn phối hợp siêu bền Swiss Ultra 2022 tại Thụy Sĩ. Thanh hiếm khi để lộ nước mắt hay sự yếu đuối trước mặt mọi người như thế.

Thanh Vũ thực hiện phần thi đạp xe 5.400km ở thử thách Triple Deca Continous tháng 10/2024

Đó chắc chắn không phải là những giọt nước mắt bỏ cuộc, mà là sự vỡ òa của cảm xúc khi thể lực cô gái này đã chạm giới hạn nhưng tâm trí vẫn không ngừng thôi thúc bước tiếp.

Trong khoảnh khắc ấy, Thanh nhớ về gia đình, về những người ủng hộ ở quê nhà, và cả niềm tự hào mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam chinh phục một trong những thử thách khắc nghiệt nhất thế giới. Nước mắt hòa lẫn mồ hôi, Thanh Vũ lại siết chặt dây giày, chỉnh lại áo bơi, trèo lên xe đạp tiếp tục tiến về phía trước.

Trên đường đua, Thanh Vũ không ít lần đối mặt với chấn thương, mất ngủ, thời tiết khắc nghiệt. Nhưng cô tin vào sức mạnh của sự kiên trì - “mỗi bước nhỏ hôm nay là nền tảng cho kỳ tích ngày mai”.

Điều đặc biệt ở Thanh Vũ không chỉ là thành tích thể thao của cá nhân cô gái này. Ở mỗi giải đấu, Thanh đều mang theo lá cờ Tổ quốc, như một lời nhắc nhở về nguồn gốc và niềm tự hào dân tộc. Trong những ngày Cách mạng tháng 8 lịch sử và Quốc khánh 2/9 hàng năm, Thanh Vũ thường đang ở trong một hành trình thử thách nào đó trên thế giới.

“Dù ở đâu thì Thanh luôn tự hào là người Việt Nam. Đi đâu thì Tổ quốc luôn trong tim mình. Thanh trân trọng khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Các thế hệ cha anh đã hy sinh vì tự do độc lập của dân tộc để cho bản thân Thanh làm được điều mình muốn ngày hôm nay. Thanh rất biết ơn”. Đó cũng là động lực to lớn để Thanh không lùi bước.