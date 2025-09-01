Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Liverpool kích hoạt bom tấn Isak

Kiều Khanh

TPO - Newcastle United đã đồng ý để tiền đạo Alexander Isak chuyển đến Liverpool với mức phí chuyển nhượng 130 triệu bảng Anh.

isak-liverpool.jpg
Isak gây sức ép lên Newcastle để được chuyển đến Liverpool vào mùa hè này.

Bản hợp đồng giữa Alexander Isak và Liverpool sẽ vượt qua kỷ lục chuyển nhượng Ngoại hạng Anh được thiết lập bởi Liverpool khi chiêu mộ Florian Wirtz từ Bayer Leverkusen với giá 116 triệu bảng Anh vào đầu mùa hè này.

Isak sẽ trải qua buổi kiểm tra y tế vào thứ Hai trước khi hoàn tất vụ chuyển nhượng.

Tờ Athletic đưa tin trước đó vào Chủ nhật rằng các cuộc đàm phán về khả năng Isak chuyển đến Liverpool đang được đẩy mạnh trước thời hạn chuyển nhượng.

Trước đó, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã đưa ra đề nghị trị giá 110 triệu bảng Anh cho cầu thủ 25 tuổi này nhưng bị câu lạc bộ vùng đông bắc từ chối, mặc dù trước đó họ đã bày tỏ mong muốn thực hiện một thỏa thuận trị giá 120 triệu bảng Anh.

Isak đã công khai bày tỏ mong muốn rời Newcastle và chưa từng góp mặt trong giai đoạn tiền mùa giải hay bất kỳ trận đấu nào trong ba trận đấu đầu tiên của câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Lập trường của Newcastle luôn là tuyển thủ Thụy Điển không phải để bán, nhưng những nguồn tin thân cận, không được phép tiết lộ công khai, cho biết Liverpool đã xúc tiến thương vụ này trong những ngày gần đây với niềm tin rằng thương vụ sẽ diễn ra.

Liverpool đã chi hơn 250 triệu bảng Anh trong mùa hè này với Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong và Giovanni Leoni. Với việc chiêu mộ thêm tiền đạo Alexander Isak, Liverpool đã tiêu tốn hơn 400 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ở chiều ngược lại, Liverpool thu hồi khoảng 170 triệu bảng từ việc bán cầu thủ.

Givemesport cùng nhiều trang tin thân cận Liverpool cho biết Isak sẽ hưởng mức lương 250.000 bảng/tuần, cao gấp hơn 2 lần so với mức lương anh đang nhận được ở Newcastle. Tiền đạo sinh năm 2000 sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ ba tại Liverpool, sau hai siêu sao Mohamed Salah (400.000 bảng/tuần) và Virgil van Dijk (385.000 bảng/tuần).

Kiều Khanh
#Liverpool #Alexander Isak #chuyển nhượng #kỷ lục Ngoại hạng Anh #Newcastle United #bom tấn

