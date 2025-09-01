Đội bóng của Messi thua chung kết, Suarez tức tối phun mưa vào đối phương

TPO - Trong trận Inter Miami thua Seattle Sounders 0-3 ở chung kết Leagues Cup vào sáng nay, Luis Suarez đã để lại hình ảnh xấu xí với pha phun mưa vào ban huấn luyện đối phương.

Trong trận chung kết Leagues Cup tại sân vận động Lumen Field, Inter Miami đã hoàn toàn bất lực trước đối thủ. Osaze De Rosario mở điểm cho Seattle Sounders. Miami tấn công để tìm bàn gỡ nhưng thay vì đạt kỳ vọng, họ lại liên tiếp thua thêm do hàng thủ để lộ khoảng trống. Roldan ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 84, và Paul Rothrock ghi bàn ở phút 89, ấn định chiến thắng 3-0 cho Seattle Sounders.

Có lẽ vì ấm ức sau khi thua trận mà Suarez đã có hành vi phản cảm. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trong lúc xảy ra một cuộc ẩu đả nhỏ giữa hai bên, Suarez đã khạc nhổ vào một nhân viên của Sounders.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Các CĐV tỏ ra phẫn nộ với phản ứng của tiền đạo người Uruguay. "Thật đáng tiếc với hành vi của Luis Suarez. Trong lúc không thể kiềm chế, anh ta đã hiện rõ bản chất của mình", một bình luận bày tỏ.

Suarez trong khoảnh khắc nhổ nước bọt vào đối thủ

Chưa rõ ban tổ chức có đưa ra hình phạt nào cho hành vi của tiền đạo Miami hay không, nhưng bản thân Suarez đã vướng vào nhiều rất nhiều tranh cãi khác nhau. Tất cả đều có một “công thức” chung là anh dùng tiểu xảo đen tối để trút giận lên đối phương. Năm 2010 khi còn chơi cho Ajax, Suarez đã cắn vào vai Otman Bakkal bên phía PSV dẫn đến án treo giò 7 trận.

Tại Ngoại hạng Anh, cầu thủ người Uruguay từng cắn Branislav Ivanovic của Chelsea trong một trận đấu năm 2013, và bị treo giò 10 trận. Suarez cũng cắn hậu vệ Giorgio Chiellini ở trận đấu vòng bảng World Cup 2014. Sau đó, Suarez bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá và thi đấu quốc tế trong 4 tháng.

Tại trận chung kết vào sáng nay, Suarez cùng Messi không thể giúp đội nhà làm nên chuyện. Đặc biệt, Messi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ ràng khiến Miami ôm hận. Như vậy, Miami chỉ còn mỗi mặt trận trong nước để phấn đấu ở mùa giải này.