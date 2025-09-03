Đánh bại Bangladesh, U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi ở Vòng loại U23 châu Á 2026

TPO - Hai bàn thắng của Nguyễn Mỹ và Viktor Lê đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Bangladesh 2-0 ở trận ra quân bảng C, Vòng loại U23 châu Á 2026.

foul Hết giờ Dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng Việt Nam vẫn chưa tận dụng tốt. Dù sao thì với thắng lợi 2-0, Việt Nam vẫn chiếm ngôi đầu bảng C. report Trận đấu có 4 phút bù giờ report Vẫn chưa có bàn thứ 3 89': Văn Khang đón bóng bật ra rồi quất mạnh bằng chân trái. Bóng đi căng nhưng không hiểm. report U23 Việt Nam vẫn tiếp tục tấn công 87': Sau khi có 2 bàn, U23 Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tấn công cao. Đội vẫn tìm kiếm bàn thắng thứ 3. goal 2-0 cho U23 Việt Nam 82': Lý Đức đón đường tạt của đồng đội rồi đánh đầu vào, bên trong Viktor Lê dứt điểm cận thành ghi bàn. Sau hàng loạt cơ hội, U23 Việt Nam cuối cùng đã có bàn thắng thứ 2. report Vẫn chưa vào 77': Viktor Lê xoay người sút rất căng. Lần này, bóng đập xà ngang. U23 Việt Nam thực sự chưa gặp may mắn. report U23 Việt Nam đưa bóng đập cột 75': Viktor Lê có pha xử lý uyển chuyển ngoài vòng cấm. Sau đó, anh xoay người sút căng. Bóng lại tìm tới cột dọc. report Vẫn là sức ép yếu ớt từ phía U23 Việt Nam 71': U23 Việt Nam cầm bóng tốt, nhưng đội chỉ có thể tiếp cận bằng những pha tạt bóng từ 2 bên. report Không vàooo 64': U23 Việt Nam có cơ hội tốt. Xuân Bắc xử lý rất khéo léo rồi tung ra cú đá sệt. Nhưng bóng đã bị thủ môn Bangladesh phá ra. report Không được 60': Phi Hoàng leo biên đầy ấn tượng, đưa bóng vào trong. Xuân Bắc bắt volley khá ổn nhưng bóng đi chệch khung thành. report U23 Việt Nam thay hàng loạt cầu thủ 58': Văn Khang, Viktor Lê vào sân. 2 tiền vệ sáng tạo này liệu có thể mang tới khác biệt? report U23 Việt Nam vẫn không thể cải thiện thế công 52': Các pha đánh biên của U23 Việt Nam chưa thực sự tạo ra điểm nhấn. Vậy nên, hàng thủ đối phương cũng không gặp khó khăn. ảnh: Như Ý report Hiệp 2 bắt đầu 46': U23 Việt Nam bắt đầu hiệp 2 với mục tiêu giành thắng lợi đậm hơn nhằm giành ngôi đầu từ tay Yemen. Chắc chắn những mũi công như Viktor Lê hay Quốc Việt có thể được tin dùng. foul Hiệp 1 kết thúc 45'+2: U23 Việt Nam không duy trì tốc độ tấn công quá cao, nhưng đội vẫn có được điều mình cần là bàn thắng. Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn phải cải thiện hơn nhiệm vụ. report Tốc độ trận đấu chậm dần 45': U23 Việt Nam không đẩy cao tốc độ tấn công. Đội chủ trương kiểm soát tốt tuyến giữa. Hiệp 1 dễ kết thúc với tỷ số 1-0. ảnh: Như Ý report Vẫn chưa có bàn thứ 2 38': Anh Quân đón bóng rất dẻo dai bên cánh phải và tạt vào. Nhưng bên trong, cả Ngọc Mỹ lẫn Thanh Nhàn đều không thể tận dụng. ảnh: Như Ý report Bangladesh tung ra cú sút đầu tiên 35': U23 Việt Nam hứng chịu cú đá đầu tiên, bóng đi chính xác song Trung Kiên không gặp khó khăn trong khâu cản phá. report Hiểu Minh thử vận may 31': U23 Việt Nam đang vận hành chủ yếu với lối chơi bóng bổng. Hiểu Minh vừa lắc đầu, nhưng bóng lại đi ra ngoài. ảnh: Như Ý report Không vàooo 24': Xuân Bắc có cơ hội với cú đánh đầu cận thành. Tiếc rằng bóng lại đi ra ngoài. report U23 Việt Nam đang làm chủ trận đấu 21': U23 Việt Nam vẫn nắm giữ thế chủ động nhưng tốc độ tấn công không còn cao như trước. ảnh: Như Ý goal VÀO, U23 Việt Nam mở tỷ số 15': U23 Việt Nam đã mở tỷ số với pha phối hợp đưa bóng xuống cánh trái. Ngọc Mỹ thoát xuống bên cánh rồi cứa lòng đánh bại thủ môn Bangladesh. ảnh: Như Ý report Bóng đập cột dọc 10': U23 Việt Nam tổ chức tấn công, bóng được đưa vào sát vòng cấm. Rất tiếc là cú sút của Thanh Nhàn lại đập cột dọc. report U23 Việt Nam đang ép sân 5': Không bất ngờ khi U23 Việt Nam nắm quyền kiểm soát trận đấu. Bóng đang quanh quẩn bên phần sân đối phương. foul Trận đấu bắt đầu report Bangladesh không có HLV ở trận này Vì lý do sức khoẻ, HLV trưởng Titu của U23 Bangladesh vắng mặt trong trận đấu với U23 Việt Nam. Ông phải nhập viện để điều trị và vắng mặt trong buổi họp báo ngày 2/9.

Trợ lý U23 Bangladesh HASAN AL MAMUM sẽ là HLV trưởng tạm quyền trận đấu với U23 Việt Nam. report Bangladesh sử dụng 1 cầu thủ nhập tịch Trong đội hình của họ có Cuba Mitchell, cầu thủ nhập tịch gốc Anh. Tiền đạo này từng ăn tập ở lò Sunderland nhưng đã về Bangladesh thi đấu. report U23 Việt Nam rộng cửa chiếm ngôi đầu Trong trận mở màn bảng C, Yemen đã giành 3 điểm song đây là 3 điểm rất khó khăn trước Singapore. Đại diện Tây Á chỉ có được thắng lợi 2-1. Như vậy nếu thắng chênh lệch từ 2 bàn trở lên, U23 Việt Nam sẽ tạm thời dẫn đầu bảng C. report Đội hình ra sân của Việt Nam HLV Kim Sang Sik không tung ra lực lượng mạnh nhất. Ông để Văn Khang dự bị, trong khi để Ngọc Mỹ đá chính. Thanh Nhàn cũng xuất phát từ đầu còn Quốc Việt hay Viktor Lê cũng ngồi dự bị.

Theo thể thức thi đấu, chỉ có đội dẫn đầu mới có vé tiến vào vòng chung kết. Đội xếp thứ nhì sẽ phải cạnh tranh để lấy 4 suất trong số 10 đội nhì bảng. Trong bảng đấu này, Yemen là cái tên đáng gờm nhất, Bangladesh được coi là đối thủ yếu nhất. Do vậy mà trận khởi đầu trước Bangladesh là cơ hội không thể tốt hơn để U23 Việt Nam có một chiến thắng tưng bừng.

Hôm nay, trận đấu đầu tiên ở bảng C vòng loại U23 châu Á đã diễn ra và không bất ngờ khi Singapore thua trước U23 Yemen. Trận thua 1-2 chỉ ra một điều rằng bảng C đang có sự phân nhóm với Việt Nam và Yemen nằm trong nhóm mạnh nhất và Singapore cùng với Bangladesh ở nhóm yếu nhất.

Dĩ nhiên, với mục tiêu giành vị trí dẫn đầu thì Việt Nam phải thắng Bangladesh với cách biệt lớn hơn những gì mà U23 Yemen đã làm trước Singapore.

Đây là nhiệm vụ hoàn toàn trong khả năng của U23 Việt Nam, nhà đương kim vô địch Đông Nam Á. Nhưng chắc chắn đội phải cải thiện khâu ghi bàn. Trong các trận đấu ở giải vô địch U23 Đông Nam Á vừa qua, số cơ hội mà Việt Nam tận dụng được là rất ít. Trước Lào và Campuchia, thậm chí đội đã trải qua những thời điểm bế tắc trước lối chơi tử thủ của đối phương. Nhưng rất may là khâu dàn xếp bóng bổng tốt đã giúp đội “gỡ rối” thành công.

Người hâm mộ kỳ vọng vào một màn thể hiện tốt hơn thế. Và hôm nay, những tiền đạo đã được trui rèn ở LPBank V.League 1 như Đình Bắc, Quốc Việt hay Văn Khang sẽ có nhiệm vụ giải bài toán này…