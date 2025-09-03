Đồng đội của Son Heung-min bất ngờ được gọi lên tuyển Indonesia

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Adrian Wibowo, đồng đội của siêu sao Son Heung-min tại Los Angeles FC, đã chính thức được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Indonesia trong đợt FIFA Days tháng 9.

screen-shot-2025-09-03-at-151055.png

Ngày 3/9, một thông tin bất ngờ đã được câu lạc bộ Los Angeles FC (MLS) công bố trên trang Instagram riêng. Cụ thể, đội bóng này đã xác nhận tài năng trẻ Adrian Wibowo được gọi lên đội tuyển quốc gia Indonesia.

Bên cạnh Adrian, 4 ngôi sao khác của Los Angeles FC cũng được triệu tập lên đội tuyển Quốc gia dịp FIFA Days lần này, bao gồm: Son Heung-min (Hàn Quốc), M. Choiniere (Canada), N. Ordaz (El Salvador) và D. Bouanga (Gabon).

Trước đó, ngày 21/8, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã công bố danh sách 27 cầu thủ cho loạt trận FIFA Days tháng 9 và không có tên Adrian Wibowo. Sự bổ sung của một tài năng trẻ đang thi đấu tại MLS chắc chắn sẽ mang đến một luồng gió mới cho đội tuyển xứ Vạn đảo.

Adrian Wibowo tên đầy đủ là Adrian Satriyo Wibowo, sinh ngày 17/1/2006 tại Los Angeles, California (Mỹ). Ông Boogie Wibowo, cha của Adrian Wibowo, vốn đến từ Surabaya (Đông Java, Indonesia), trong khi mẹ anh là người Mỹ. Adrian Wibowo là cầu thủ người Mỹ gốc Indonesia đầu tiên chơi ở giải MLS.

Bắt đầu sự nghiệp tại Total Futbol Academy, tài năng trẻ 19 tuổi này gia nhập học viện của Los Angeles FC từ năm 2018 và hiện chơi ở vị trí tiền vệ cánh. Trước đó, Adrian cũng từng khoác áo đội tuyển U17 Mỹ và ghi được 1 bàn sau 3 lần ra sân.

Trọng Đạt
