Nhận định nữ Indonesia vs nữ Việt Nam, 19h30 ngày 9/8: Chênh lệch đẳng cấp

TPO - Nhận định bóng đá Indonesia vs Việt Nam, bảng A giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025, lúc 19h30 ngày 9/8 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Lợi thế sân nhà cùng phong độ ấn tượng giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm, qua đó sớm giành vé vào bán kết trước một lượt đấu.

Nhận định trước trận đấu

Ở trận ra quân bảng A giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, đội tuyển nữ Indonesia đã phải nhận thất bại nặng nề 0-7 trước Thái Lan. Kết quả này không khiến giới chuyên môn bất ngờ, bởi bóng đá nữ Indonesia vốn chưa phải thế lực mạnh trong khu vực.

Sau trận thua, đại diện xứ vạn đảo đứng cuối bảng A, chưa có điểm nào và tiếp tục đối diện thử thách lớn khi chạm trán chủ nhà Việt Nam ở lượt đấu thứ hai.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam có màn khởi đầu ấn tượng khi vùi dập Campuchia 6-0. Trận đấu này cho thấy sự vượt trội về kỹ thuật, chiến thuật và khả năng phối hợp của các cầu thủ Việt Nam.

Nếu các chân sút nữ Việt Nam tận dụng triệt để hơn những cơ hội tạo ra, tỷ số có lẽ còn đậm hơn nữa. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung cùng có 3 điểm như Thái Lan, nhưng tạm xếp nhì bảng do thua kém hiệu số bàn thắng.

Ở trận đấu với Indonesia, lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Hải Phòng đang tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội bóng áo đỏ. HLV Mai Đức Chung tỏ rõ sự tự tin trước giờ bóng lăn:

“Chúng tôi sẽ quyết tâm giành trọn 3 điểm. Đội tuyển nữ Việt Nam luôn tôn trọng mọi đối thủ, và trận gặp Indonesia cũng không ngoại lệ".

Nếu giành chiến thắng trước Indonesia, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sớm đoạt vé vào bán kết trước một lượt trận. Đây là động lực lớn để Huỳnh Như và các đồng đội tiếp tục chơi tấn công mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu cao nhất ngay từ vòng bảng.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu giữa hai đội đang hoàn toàn nghiêng về đội tuyển nữ Việt Nam. Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, các cô gái áo đỏ toàn thắng, ghi tới 33 bàn và chưa một lần để thủng lưới.

Phong độ hiện tại cũng cho thấy sự chênh lệch rõ rệt. Đội tuyển nữ Việt Nam toàn thắng 3 trận gần nhất, giữ sạch lưới. Trong khi đó, Indonesia toàn thua 3 trận, chỉ ghi 1 bàn và phải nhận tới 11 bàn thua.

Thông tin lực lượng

Cả hai đội đều có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến:

Nữ Indonesia: Masykuroh, Aulia, Rumbewas, Riski, Binsbarek, Nurrohmah, Silfianus, Viandrisa, Octavian, Awi, Warps.

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Thu Thương, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân, Vạn Sự, Bích Thuỳ, Nguyễn Thị Vạn, Hải Yến.

Dự đoán tỷ số: Nữ Indonesia 0-4 nữ Việt Nam