Với U23 Việt Nam, mỗi trận đấu là một trận chung kết

TPO - Trong buổi tập chiều 4/9, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ, người mở ra chiến thắng trước U23 Bangladesh, chia sẻ, U23 Việt Nam coi mỗi trận đấu như một trận chung kết, luôn cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất.

Ở trận ra quân gặp U23 Bangladesh nguồn khỏi bảng C Vòng loại U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ là người mở tỷ số, tạo nên thế trận dễ dàng hơn cho U23 Việt Nam trước khi giành chiến thắng 2-0.

Trong buổi tập ngày 4/9, Ngọc Mỹ cho biết đó cũng là trận đấu đầu tiên anh được đá chính, sau đó và ghi bàn cho U23 Việt Nam. "Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc”, Ngọc Mỹ nói, "Tôi có nghe nói mẹ đã khóc khi xem bàn thắng. Đó là cảm giác đặc biệt, khiến tôi càng hạnh phúc khi làm được điều gì đó để gia đình tự hào. Tôi xin gửi lời cảm ơn mẹ vì luôn đồng hành và ủng hộ tôi”.

Ngọc Mỹ cũng chia sẻ, việc từng thi đấu trong màu áo CLB Phú Thọ tại sân Việt Trì mang lại cho anh sự tự tin lớn: “Khi trở lại sân quen thuộc, tôi cảm thấy thuận lợi hơn nhiều, dễ dàng bắt nhịp với không gian thi đấu và khán giả”. Với sự khiêm tốn, cầu thủ 21 tuổi cho rằng anh "vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, từ khâu chạm bóng, di chuyển, phối hợp đến dứt điểm".

Ngọc Mỹ hạnh phúc với bàn thắng đầu tiên cho U23 Việt Nam.

Viktor Lê cũng có bàn thắng ở trận đấu với U23 Bangladesh.

Ở buổi tập sau trận thắng U23 Bangladesh, HLV Kim Sang-sik chia đội thành hai nhóm. Nhóm các cầu thủ đá chính chủ yếu thực hiện các bài tập hồi phục, trong khi nhóm còn lại tiếp tục được rèn luyện thêm về kỹ chiến thuật. Ngọc Mỹ tin tưởng "U23 Việt Nam tuy mới tập trung ít ngày, nhưng càng thi đấu sẽ càng gắn kết và ăn ý hơn”.

Về trận đấu với U23 Singapore, cầu thủ thuộc biên chế Đông Á Thanh Hóa tuyên bố U23 Việt Nam "coi mỗi trận đấu như một trận chung kết. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất, mang niềm vui tới người hâm mộ”.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Singapore vào tối 6/9. Một chiến thắng nữa sẽ mở rộng cánh cửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik tiến gần hơn tới mục tiêu giành vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.