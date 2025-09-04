Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Với U23 Việt Nam, mỗi trận đấu là một trận chung kết

Thanh Hải Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong buổi tập chiều 4/9, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ, người mở ra chiến thắng trước U23 Bangladesh, chia sẻ, U23 Việt Nam coi mỗi trận đấu như một trận chung kết, luôn cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất.

1000032318.jpg

Ở trận ra quân gặp U23 Bangladesh nguồn khỏi bảng C Vòng loại U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ là người mở tỷ số, tạo nên thế trận dễ dàng hơn cho U23 Việt Nam trước khi giành chiến thắng 2-0.

Trong buổi tập ngày 4/9, Ngọc Mỹ cho biết đó cũng là trận đấu đầu tiên anh được đá chính, sau đó và ghi bàn cho U23 Việt Nam. "Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc”, Ngọc Mỹ nói, "Tôi có nghe nói mẹ đã khóc khi xem bàn thắng. Đó là cảm giác đặc biệt, khiến tôi càng hạnh phúc khi làm được điều gì đó để gia đình tự hào. Tôi xin gửi lời cảm ơn mẹ vì luôn đồng hành và ủng hộ tôi”.

Ngọc Mỹ cũng chia sẻ, việc từng thi đấu trong màu áo CLB Phú Thọ tại sân Việt Trì mang lại cho anh sự tự tin lớn: “Khi trở lại sân quen thuộc, tôi cảm thấy thuận lợi hơn nhiều, dễ dàng bắt nhịp với không gian thi đấu và khán giả”. Với sự khiêm tốn, cầu thủ 21 tuổi cho rằng anh "vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, từ khâu chạm bóng, di chuyển, phối hợp đến dứt điểm".

1000032320.jpg
Ngọc Mỹ hạnh phúc với bàn thắng đầu tiên cho U23 Việt Nam.
1000032319.jpg
Viktor Lê cũng có bàn thắng ở trận đấu với U23 Bangladesh.

Ở buổi tập sau trận thắng U23 Bangladesh, HLV Kim Sang-sik chia đội thành hai nhóm. Nhóm các cầu thủ đá chính chủ yếu thực hiện các bài tập hồi phục, trong khi nhóm còn lại tiếp tục được rèn luyện thêm về kỹ chiến thuật. Ngọc Mỹ tin tưởng "U23 Việt Nam tuy mới tập trung ít ngày, nhưng càng thi đấu sẽ càng gắn kết và ăn ý hơn”.

Về trận đấu với U23 Singapore, cầu thủ thuộc biên chế Đông Á Thanh Hóa tuyên bố U23 Việt Nam "coi mỗi trận đấu như một trận chung kết. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất, mang niềm vui tới người hâm mộ”.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Singapore vào tối 6/9. Một chiến thắng nữa sẽ mở rộng cánh cửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik tiến gần hơn tới mục tiêu giành vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Thanh Hải Thanh Hải
#U23 Việt Nam #Lịch thi đấu của U23 Việt Nam #lịch thi đấu vòng loại u23 châu á #lịch thi đấu bóng đá U23 #Vòng loại U23 châu Á 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục