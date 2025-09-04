Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định vòng loại World Cup 2026 Bulgaria vs Tây Ban Nha, 01h45 ngày 5/9: Bò tót trút giận

Kiều Khanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Bulgaria vs Tây Ban Nha, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tây Ban Nha không những mạnh vượt trội mà còn đang có phong độ ấn tượng và sở hữu dàn siêu sao hàng đầu thế giới. Vì thế, mục tiêu của "Bò tót" chắc chắn là một chiến thắng đậm để khẳng định vị thế.

imago1060284838-scaled.jpg
Tây Ban Nha đang bay cao dưới triều đại HLV Luis De La Fuente.

Nhận định trước trận đấu Bulgaria vs Tây Ban Nha

Tây Ban Nha bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2026 với sự tự tin rất lớn. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente đang sở hữu chuỗi bất bại 20 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có tới 14 chiến thắng. Với phong độ ổn định và dàn sao chất lượng trải đều cả 3 tuyến, "Bò tót" hoàn toàn có lý do để tin tưởng vào một khởi đầu thuận lợi trên đất Bulgaria.

Sức mạnh của Tây Ban Nha hiện tại không chỉ nằm ở lối chơi gắn kết mà còn ở chiều sâu đội hình. Sau chức vô địch EURO 2024, La Roja tiếp tục bổ sung những nhân tố mới và ngày càng hoàn thiện hơn. Đó là lý do vì sao chuyến làm khách trước Bulgaria được xem là cơ hội vừa để giành trọn 3 điểm, vừa để thử nghiệm chiến thuật.

So với Tây Ban Nha, Bulgaria rõ ràng kém xa cả về lực lượng, phong độ lẫn bản lĩnh thi đấu. Với phong độ trái ngược, cục diện trận đấu gần như đã được định hình. Tây Ban Nha có thể sẽ kiểm soát thế trận từ sớm, tận dụng sự vượt trội ở tuyến giữa để áp đặt lối chơi. Bulgaria nhiều khả năng chỉ có thể co cụm phòng ngự và hy vọng vào những pha phản công.

Đây là trận đấu mà Tây Ban Nha nắm trong tay mọi lợi thế để giành 3 điểm. Một khởi đầu suôn sẻ tại bảng E không chỉ giúp họ củng cố niềm tin của người hâm mộ, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng La Roja là thế lực đáng gờm bậc nhất ở châu Âu.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bulgaria vs Tây Ban Nha

Bulgaria chơi không tốt trong thời gian vừa qua. Trong 10 trận đấu gần nhất, đội bóng xứ sở hoa hồng chỉ thắng được 2 trận, hòa 4 và thua 4.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha vẫn duy trì được sự ổn định trong 2 năm vừa qua. Kể từ khi HLV Luis De la Fuente nắm quyền, Tây Ban Nha chỉ nhận 2 thất bại, giành 24 chiến thắng và hòa 4 trận.

Bulgaria chưa bao giờ đánh bại Tây Ban Nha. La Roja thắng 4/5 lần đối đầu.

Thông tin lực lượng Bulgaria vs Tây Ban Nha

Bulgaria có lực lượng tốt nhất.

Tây Ban Nha không có sự phục vụ của Gavi do chấn thương đầu gối.

Đội hình dự kiến Bulgaria vs Tây Ban Nha

Bulgaria: Mitov; Nedyalkov, H.Petrov, Bozhinov, Minkov; Gruev, Kraev; Kirilov, Petkov, Minchev; Despodov

Tây Ban Nha: Raya; Cucurella, Huijsen, Vivian, Carvajal; Zubimendi, Fabian, Pedri; Williams, Morata, Yamal.

Dự đoán tỷ số Bulgaria 0-4 Tây Ban Nha

Kiều Khanh
#Nhận định trước trận đấu Bulgaria vs Tây Ban Nha #Nhận định Bulgaria vs Tây Ban Nha #Phong độ #lịch sử đối đầu Bulgaria vs Tây Ban Nha #Đội hình dự kiến Bulgaria vs Tây Ban Nha #Dự đoán tỷ số #kết quả bóng đá #nhận định trận đấu #Nhận định bóng đá #Bulgaria vs Tây Ban Nha

Xem thêm

Cùng chuyên mục