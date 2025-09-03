Grimsby Town sai phạm, nhưng MU vẫn bị loại khỏi Cúp Liên đoàn

TPO - MU hy vọng Grimsby Town sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc và trận đấu thuộc vòng hai Cúp Liên đoàn (League Cup) 2025/26 cần được đá lại. Nhưng không, kết quả được giữ nguyên và họ vẫn bị loại.

Đội bóng thuộc League Two, Grimsby Town bị phát hiện sai phạm nghiêm trọng trong trận đấu với MU ở vòng hai Cúp Liên đoàn. Theo đó, họ đã tung cầu thủ thủ không đủ điều kiện thi đấu Clarke Oduor vào sân phút 73, khi đang dẫn trước Quỷ đỏ 2-0. Oduor được Grimsby Town mượn từ Bradford City vào đêm trước trận đấu, nhưng không đăng ký đúng thời hạn 12:00 trưa trước khi trận đấu diễn ra, theo quy định của luật thi đấu mùa giải 2025/26.

Chiếu theo luật, lỗi này có thể dẫn tới việc trận đấu phải đá lại. Nếu xảy ra, MU có cơ hội thoát khỏi nỗi nhục bị loại khỏi League Cup ngay vòng hai. Ở trận đấu diễn ra tuần trước, các học trò của Ruben Amorim nỗ lực cân bằng tỷ số 2-2 Trong loạt đá luân lưu đầy kịch tính, Oduor chính là người thực hiện quả đá phạt đền thứ ba trở thành cầu thủ duy nhất của Grimsby sút hỏng.

Thế nhưng sẽ không có trận đá lại nào diễn ra. Theo thông cáo của Giải bóng đá Anh (EFL), với tư cách là ủy ban quản lý League Cup, Grimsby Town sẽ chịu khoản tiền phạt 20.000 bảng Anh, bao gồm 10.000 bảng bị treo đến hết mùa giải 2025/26 vì đã vi phạm các quy tắc của giải đấu.

Clarke Oduor là người duy nhất đá hỏng phạt đền bên phía Grimsby Town.

“Vi phạm liên quan đến việc Grimsby Town đưa một cầu thủ không đủ điều kiện vào sân trong trận đấu với MU ở vòng hai vào ngày 27/8 tại Blundell Park, sau đó Grimsby Town tiến vào vòng ba sau chiến thắng 12-11 ở loạt sút luân lưu", thông báo viết.

Lý giải việc không hủy kết quả và đá lại trận đấu, EFL nêu rõ Grimsby Town đã nộp đơn đăng ký Oduor vào lúc 12:01 trưa, tức chỉ trễ 1 phút so với thời hạn, do sự cố máy tính. Ngoài ra, đội bóng League Two cũng tự báo cáo lên EFL về sai phạm ngay khi phát hiện ra vào thời điểm trận đấu vừa kết thúc.

“Sau khi xem xét toàn diện tất cả các bằng chứng và cân nhắc các quyết định trước đó, Hội đồng quản trị EFL quyết định rằng việc đưa ra mức phạt chiếu theo tiền lệ", EFL kết luận. Trước đây, Liverpool bị phạt 200.000 bảng vào năm 2019, Accrington Stanley bị phạt 5.000 bảng năm 2016 và Sunderland chịu phạt 25.000 bảng năm 2013 vì các lỗi tương tự.

Như vậy, MU không còn cơ hội cứu vãn thảm họa ở League Cup, và buộc phải nỗ lực nhiều hơn ở các đấu trường còn lại, là Premier League và FA Cup.