Thể thao

Google News

Cầu thủ gây phẫn nộ khi tát trọng tài nữ ở Colombia

Đặng Lai

TPO - Nữ trọng tài Vanessa Ceballos dường như đã bị một cầu thủ tát vào mặt trong một trận đấu giữa tuần qua ở giải hạng 3 Colombia.

ezgif-3259b1e4a6f443.gif
Khoảnh khắc Bolivar tấn công trọng tài

Sự cố xảy ra vào phút thứ 66 trận đấu giữa Real Alianza Cataquera và Deportivo Quique. Trong một tình huống tiến tới rút thẻ với Javier Bolivar, nữ trọng tài Vanessa Ceballos đã bị chính cầu thủ này đưa tay lên tác động vào má rồi quay lưng rời đi. Cú đánh chỉ là sượt qua nhưng NHM đều có thể nhận ra rằng Bolivar muốn tát vào mặt trọng tài.

Sự cố này đã gây ra sự hỗn loạn trên sân. Trọng tài Vanessa Ceballos tỏ ra mất bình tĩnh sau khi bị tấn công. Nhiều người đã phải chạy vào can ngăn bà. Trong khi đó, Bolivar bỏ chạy vào đường hầm. Một lúc sau, trận đấu mới bắt đầu trở lại.

capture.jpg

Đoạn phim ghi lại vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và vấp phải sự lên án rộng rãi, nhiều người kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc Bolivar. Các cầu thủ 2 đội, kể cả những người chung chiến tuyến với Bolivar, cũng bất bình trước hành xử của cầu thủ này.

Sau đó, Bolivar đăng lời xin lỗi trên Instagram nhưng phủ nhận việc cố tình tát trọng tài, khẳng định anh chỉ “cố kéo còi ra khỏi miệng trọng tài”.

"Tôi thừa nhận hành động của mình là không phù hợp và đã gửi đi thông điệp sai trái. Nhưng qua đây, tôi muốn nói rõ rằng tôi không có ý định hành hung trọng tài. Dù sao, tôi hiểu rằng hành động đó vẫn mang tính xúc phạm và đi ngược lại các giá trị của bóng đá. Tôi xin lỗi trọng tài, gia đình bà ấy và tất cả những phụ nữ bị tổn thương vì sự cố này", Bolivar nói.

Tuy nhiên, lời xin lỗi không làm dịu đi sự phẫn nộ của công chúng. Bolivar dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với án treo giò dài hạn từ phía các cơ quan quản lý bóng đá Colombia.

Đặng Lai
#Bóng đá #Trọng tài Colombia #Vanessa Ceballos #Real Alianza #CataqueraJavier #Bolivar #Deportivo Quique #cầu thủ đánh trọng tài

