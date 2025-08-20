Trọng tài golf: Không phải để bắt lỗi, mà đồng hành cùng vận động viên

TPO - Trọng tài được xem là những “người hùng thầm lặng” của Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, khi mang đến sự hướng dẫn tỉ mỉ, khách quan và công bằng cho giải đấu. Làm việc liên tục từ 5h30 đến 18h30 mỗi ngày tại FLC Golf Links Quy Nhơn, trọng tài Nguyễn Chính Việt đã xử lý nhiều tình huống luật, góp phần đảm bảo giải đấu diễn ra suôn sẻ. Theo ông Việt, mục tiêu cao nhất của trọng tài không phải là "bắt lỗi" mà là hỗ trợ, giúp các VĐV hiểu và tuân thủ đúng luật trong suốt quá trình thi đấu.